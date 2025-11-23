Kovačević prijavljen disciplinskom sucu: Ovo su moguće kazne

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Mario Kovačević prijavljen je disciplinskom sucu jer nije održao konferenciju za medije nakon što je Dinamo na Maksimiru pobijedio Varaždin 3:1 u 14. kolu SuperSport HNL-a. Za razliku od gostujućeg trenera Nikole Šafarića, koji je nakon utakmice uobičajeno održao presicu, trener Dinama nije se pojavio. Glasnogovornik kluba obavijestio je prisutne da konferencije neće biti, čime je nastavljen Kovačevićev medijski šut koji je započeo početkom tjedna.

U propozicijama SuperSport HNL-a navedeno je jasno da glavni treneri svake momčadi koja sudjeluje u utakmici moraju stati pred novinare i dati izjavu. U suprotnom slijedi prijava delegata, a onda i kazna za klub, u ovom slučaju Dinamo. Ovako kaže Članak 34. propozicija:

“Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani glavni treneri obje momčadi te po potrebi jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.

U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše obveze prema ugovornom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po završetku utakmice na određenom mjestu ispred roll up bannera Lige, delegat utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu Lige.”. Moguće opcije za kaznu su upozorenje, ukor ili financijska kazna.