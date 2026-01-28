Kovačević pred gostovanje u Danskoj: ‘Livaković? Ne bih o tome’

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je novu europsku utakmicu Dinama.

Dinamo u četvrtak od 21 sat gostuje kod danskog Midtjyllanda, četvrtoplasirane momčadi Europa lige.

Dinamo se pobjedom protiv rumunjskog FCSB-a (4:1) na Maksimiru doveo u dobru situaciju za osiguravanje prolaska grupne faze Europa lige i bit će mu dovoljan i remi u Danskoj u četvrtak.

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je susret.

“Puni smo samopouzdanja, idemo izboriti drugi krug Europe. Midtjylland je sjajan, godinama igra u Europi, bio je u Ligi prvaka i trenutno se nalazi pri vrhu tablice. Svjesni smo kvalitete suparnika, no gledamo svoju računicu. Jedan bod nam je dovoljan da osiguramo ostanak u Europi. Danci nam stižu u dobrom trenutku, drago mi je da igramo protiv njih, da vidimo kako ćemo izgledati u odnosu na tako dobru ekipu“, rekao je Kovačević.

Pri slaganju momčadi Kovačević mora voditi brigu i o situaciji u HNL-u, u kojem je nakon zadnjeg kola stigao na +4 u odnosu na drugoplasirani Hajduk.

“Hrvatska liga nam je najvažnija. U Europi smo dobro krenuli, pa je bila rupa protiv dobrih protivnika, no popravilo se nakon Steaue. Nećemo razmišljati možemo li proći s porazom. Osvježit ćemo malo ekipu, to nam je treća utakmica u tjedan dana. Vidjeli ste da su igrači koji su protiv Osijeka ulazili s klupe u dobrom stanju. Razmišljamo samo o dobroj igri i pobjedi.”

Komentirao je stanje u momčadi.

“Ismael Bennacer? Nema pravo igrati Europu, Ivan Filipović ima istegnuće aduktora pa nećemo riskirati s njim u ovoj utakmici. Moris Valinčić će putovati s nama, ali ne znam koliko će igrati.”

Priča se da se vraća Dominik Livaković…

“Ne bih o tome dok ne bude službeno. Imamo dobre golmane, a ja sam usredotočen na sutrašnju utakmicu.”