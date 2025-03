Kovačević pred Goricu: ‘I dalje mi je žao zbog utakmice s Dinamom’

Podijeli :

Farmaceuti se u petak u 18 sati vraćaju u akciju u Turopolju, gdje žele započeti novu pozitivnu seriju nakon što su u prošlom kolu protiv Dinama prvi put ove godine osjetili gorčinu poraza.

“Naporan tjedan je iza nas, ali vjerujem da smo osvježili ekipu. Stanka će nam jako dobro doći da se dobro odmorimo i krenemo dalje. Izvukli smo pouke iz poraza protiv Dinama i okrenuli se Gorici. Imamo problema s kartonima i ozljedama, vidjet ćemo još tko će moći igrati. Svjesni smo da je ova utakmica jako bitna za oba suparnika, dat ćemo sve od sebe da završimo ovaj ciklus s pozitivnim rezultatom,” izjavio je Mario Kovačević, svjestan da ga u Velikoj Gorici čeka tvrd protivnik.

Nema tu puno tajni, dodaje Kovačević, suparnici se dobro poznaju, pogotovo nakon nedavnog dvoboja u Kupu.

“Nema tu puno tajni, nedavno smo s njima igrali u Kupu, bilo je al pari. Trebat ćemo se prilagoditi vremenskim uvjetima, jer očekuje se kiša, a znamo da teren u Velikoj Gorici nije baš idealan. No, kako je njima, tako je i nama. Znamo da su kvalitetni, doveli su velik broj dobrih igrača i igraju sve bolje. Dominirali su protiv Hajduka na Poljudu, imali su čvrstu obranu cijelo vrijeme, u sredini imaju razigrane, brze igrače, a naprijed su opasni. Nekim stvarima ćemo se prilagoditi, ali imamo mi svoj način igre, od prve minute krenut ćemo otvoreno po pozitivan rezultat. Nije tamo lako igrati, i ekipe iz vrha tamo teško osvajaju bodove, ali vjerujem svojim igračima.”

Iako vremenska prognoza ne obećava, Kovačević ne bi volio da dođe do odgode susreta.

“Imamo poslije opet gust raspored. Dosad smo na sve dobro odgovorili, iako mi je i dalje žao zbog utakmice s Dinamom. I ako budu teški uvjeti, mi smo svjesni svojih kvaliteta i moramo se ‘baciti na glavu‘, samo tako možemo do željenog rezultata.”

Ante Šuto zabija svake 43 minute, a kaže da se brzo priviknuo na viši rang.

“I prije sam radio na sebi i znao sam da mogu igrati ovu ligu, samo sam trebao priliku. Zahvaljujem klubu što mi ju je pružio, mislim da sam to vratio na najbolji mogući način. Svakako je potrebno mjesec do dva kako bi igrač uhvatio ritam treninga i utakmica jer su u drugoj ligi tereni dosta sporiji i treninzi nisu kvalitetni kao u prvoj ligi, ali mislim da sam to brzo uhvatio.”

U SuperSport HNL-u zabija gol u prosjeku svake 43 minute, a već ih je upisao tri u 10 nastupa.

“Učinak je vrhunski, ali naravno da nisam zadovoljan minutažom, odnosno s ozljedama koje me prate. Nadam se da ću završiti sezonu bez ozljeda, igrati još bolje i nastaviti taj ritam golova.”

Svjestan je da će teren imati značajnu ulogu u utakmici, ali na to ne želi tražiti alibi.

“I u vrijeme priprema u Medulinu imali smo teške uvjete, i tamo smo se morali prilagođavati. Normalno da je drugačije, ali ne igra puno ekipa sustavom koji oni igraju, tako da se i na to moramo prilagoditi. Bitni će biti dueli, druge lopte, isto tako i duge lopte. Prilagodit ćemo se, nema nam druge, već smo se malo i navikli…”

Bit će to utakmica za ratnike, a ne za umjetnike, slaže se i Šuto.

“Tako je, ali ja svoje igrače stalno učim da smo mi i jedno i drugo. Moramo biti prije svega ‘ratnici‘ da bi naša kvaliteta došla do izražaja. Uopće ne sumnjam da možemo odigrati i ratničku utakmicu.”

Gostovanje kod Gorice najavio je i Kovačevićev “joker” Ante Šuto, koji je ulazeći s klupe zabio važne golove protiv Istre, Lokomotive i Osijeka.

“Čeka nas sigurno teška utakmica, težak protivnik. Igraju jako čvrsto, ali znaju igrati dobar nogomet. Teren je isti za oba suparnika i na to se nećemo žaliti. No, kao i u svakoj utakmici, idemo na pobjedu, i to je to.”

Koliko loš teren utječe na izvedbu igrača?

“Svaka utakmica je priča za sebe, i kakav god je teren, moraš isto ući u utakmicu. Uvijek igraš za sebe i za ekipu, a tko zna tko te gleda. Teren uopće nije bitan, uvijek igraš na pobjedu, za gol, za asistenciju.”

Zahvalan je na iskustvu koje mu prenosi Ilija Nestorovski.

“Puno pomaže na svakom treningu, u svakoj utakmici pratim njegove kretnje. Sretni smo što ga imamo, isto tako i Božića i Crepulju i ostale starije igrače. To je uvijek dobro, miks mladosti i iskustva, i super to kod nas izgleda.”

Gdje se bolje osjeća – u špici ili na krilu?

“Ne znam. Gdje god me trener stavi, tu ću igrati. Dobro se snalazim na obje pozicije.”

Kovačević se nadovezao na njegov odgovor, zadovoljan njegovim stavom.

“Volim takve odgovore. To je sve slično gore. Ante je igrao obje pozicije, strpljivo radi. Mučile su ga ozljede, ali sad je uhvatio kontinuitet treninga, očekujemo od njega da nastavi ovako raditi, a prosjek neka zadrži, ja se neću buniti,” nasmijao se Kovačević.

Što će biti s Bosecom, Dolčekom i Grgićem?

S većinom prvotimaca Slavenovo je vodstvo produžilo ugovore, no trojica su i dalje pod upitnikom. Antonio Bosec i Alen Grgić još uvijek nisu prihvatili produljenje, vjerojatno čekaju ponude iz inozemstva kako bi “osigurali egzistenciju”. Klub ih zbog toga neće kažnjavati ni seliti na tribinu, nego će normalno konkurirati za momčad. Ivan Dolček je pak na posudbi iz Dunajske Strede do kraja sezone, a kako sve bolje igra, pitanje je što će biti s njim na ljeto…