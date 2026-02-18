Kovačević: Padale su na Maksimiru i bolje momčadi od Genka

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo u četvrtak u 18:45 na Maksimiru dočekuje Genk u prvoj utakmici play-offa Europske lige.

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Belgiji, a trener Dinama Mario Kovačević je na Maksimiru održao press konferenciju uoči utakmice.

Neće moći računati jedino na Ismaela Bennacera, svi ostali su spremni.

“Stavio bih ih u gornju polovicu kvalitete, uostalom, nisu samo zbog gol-razlike bili u prvih osam. I dvostruko su skuplji od nas! Imali smo problema s takvim momčadima, ali izborili smo se da igramo još barem te dvije utakmice, vjerujem da se možemo nositi s njima”, rekao je Kovačević u uvodu.

Bis li prihvatio remi u prvoj utakmici?

“S kim god igramo u Maksimiru, uvijek idemo na pobjedu. Uopće ne razmišljam ni o jednoj drugoj utakmici, nego o ovoj, padale su tu i bolje momčadi, može i Genk. Ne bih puno o sastavu, bitno je da su u dobrom stanju i ovi koji igraju i koji ulaze s klupe. Dobri smo, čvrsti, takvi moramo biti po cijelom terenu, ako budemo takvi, onda će doći i rezultat.”

Koga bi istaknuo u momčadi Genka?

“Puno ulažu u tu momčad, imaju brze, okomite igrače, koji žele igrom doći do pobjede. Takvi želimo biti i mi, takvi smo u HNL-u, želimo vidjeti kakvi smo u Europi. Ne bih htio o pojedincima, oni su momčad, igraju i od obrane, znaju preskakati igru, mogu iskoristiti i najmanju pogrešku. Ali, iskusni smo, neke stvari smo naučili i ako nećemo ponavljati te greške, bit će dobro. Oni puno zabijaju, ali puno i primaju, vjerujem da ćemo iskoristiti šanse koje nam se ukažu.”