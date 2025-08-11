Kovačević otpisao još jednog igrača, evo tko sljedeći napušta Maksimir

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Dinamo je ovog ljeta proveo totalnu rekonstrukciju momčadi, a dovođenja su zaključena dolaskom Mihe Zajca.

Ipak, nije gotovo s promjenama te se sada sprema još nekoliko odlazaka.

Kako doznaju SN, Maksimir bi sljedeći trebao napustiti Juan Cordoba. Prošlog je ljeta stigao za nešto više od dva milijuna eura, no nije se nametnuo u Dinamu i trener Kovačević ne računa na njega.

Za zagrebački je klub odigrao 754 minute i zabio dva gola uz tri asistencije. Bio je pred transferom u španjolski Sporting iz Gijona, no posao je propao zbog iječničkog pregleda. Nakratko se vratio na Maksimir, ali ponovo odlazi, barem na posudbu.