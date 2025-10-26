Kovačević otkrio loše vijesti za Dinamo pred Vukovar i poručio: ‘Malo ćemo osvježiti momčad’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U ponedjeljak će se Dinamo zaputiti u Vinkovce, gdje ih čeka Silvijo Čabraja sa svojim Vukovarom 1991.

Susret je najavio trener Dinama, Mario Kovačević.

“Dobro nam je dan više došao za odmor. Stanje je dobro, samo Scott McKenna ima problem s koljenom pa još treba vidjeti možemo li računati na njega. Znamo da nas ne čeka lagana utakmica, no želimo doći do pobjede”, rekao je Kovačević pa dodatno govorio o Vukovaru:

“Posljednje mjesto nije pravi odraz njihove kvalitete. Posebno zadnje dvije utakmice, protiv Hajduka i Lokomotive, pokazuju da ne zaslužuju tu poziciju. Imaju dosta dobre igrače prema naprijed, poput Gonzaleza ili Puljića, tako da moramo biti oprezni. Vukovar dobro igra kod kuće, no ipak se prvo nas pita i moramo od prve minute pokazati po što smo došli. Vjerujem da će na kraju završiti u našu korist.”

Ima li slatkih briga za prvih 11?

“Imam. Najvjerojatnije ćemo malo osvježiti momčad jer sve su to dobri i kvalitetni igrači. Nema tu puno tajni, idemo po tri boda. Gdje god dođemo naši navijači daju nam vjetar u leđa, znamo koliko imamo pristaša u Slavoniji i na nama je da opravdamo njihovu podršku..”