Kovačević otkrio kakvo je stanje u momčadi pred okršaj s Goricom

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je okršaj s Goricom u sklopu 24. kola HNL-a na Maksimiru.

“Veseli me što se u Genku nismo predali i da smo vjerovali u prolazak. Bili smo baš dobri, dali smo tri gola, ali nažalost se nije dogodilo. Genk je iskoristio svoje prilike, ali možemo biti zadovoljni s igrom. Presudio je poraz u Zagrebu”, rekao je Kovačević i nastavio:

“Vjerujem da smo puno toga dobrog izvukli iz te utakmice. U ovom nastavku sezone smo od početka jako dobri, sad imamo samo malo problema s umorom i ozljedama, ali vjerujem da ćemo dobri biti protiv Gorice.”

Dinamo je u Genku bio bez kartoniranog Belje, u Zagrebu je ostao Sergi Dominguez, a na put nije išao ni Arber Hoxha.

“Teško se i psihički i fizički pripremiti za sljedeću utakmicu nakon onakve u Genku. Dobro je da u biti nemamo puno vremena razmišljati ni o čemu. Vidjet ćemo tko je u kakvom stanju i na koga možemo računati i optimistični smo. Nekih sitnih problema imamo, ali oni koji su igrali u Genku će biti spremni. Dominguez će konkurirati, Beljo nam se vraća, jedino još ne znamo kako je Hoxha”, poručio je trener Dinama.