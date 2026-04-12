Kovačević otkrio dobre vijesti za navijače Dinama: Livaković, Bennacer i Vinlof uskoro na terenu!

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je okršaj u gostima kod Vukovara u ponedjeljak od 18 sati.

Kovačević je otkrio kakvo je stanje u momčadi nakon velike pobjede u Gorici u polufinalu Kupa (6:3).

“U svlačionici vlada jako dobra atmosfera, bilo nam je jako bitno izboriti finale Kupa. Idemo dalje, puno je posla pred nama. Vukovar? Promijenili su trenera, izgledalo je kao da se to nije poklopilo, no u zadnjem kolu su pokazali da su se vratili u igru. Svjesni smo toga, no ipak se nas najviše pita. Od prve minute trebamo krenuti ritmom utakmice u Velikoj Gorici, onda ćemo se sigurno veseliti s navijačima”, kaže trener Dinama.

POVEZANO Moćni Dinamo zabio šest komada Gorici i stigao do finala Kupa, a tamo čeka – Rijeka!

Sjajna vijest za navijače je da će Dominik Livaković, Perez-Vinlof i Ismael Bennacer biti spremni za Rijeku iduće subote, iako neće zaigrati u ovom okršaju u Osijeku.

“Teško je mijenjati kad smo u dobrom i pobjedničkom ritmu, tako da su standardni starteri u prednosti. Imamo i puno kvalitete na klupi, igrači jedva čekaju početi. No nemamo ozljeda ni suspenzija… Vinlof se vraća, nije više bolestan, ali ne vodimo ga na utakmicu. Isto vrijedi i za Livakovića, koji nije odradio stopostotne treninge. Za Rijeku će biti spremni. Mogli smo voditi i Bennacera, no odlučili smo da je bolje da napravi dva treninga u dva dana nego da ga vodimo sa sobom. Ostali marljivo treniraju i jedva čekaju zaigrati.”

Sjeća se Kovačević i prošlog susreta s Vukovarom…

“Poraz kod Vukovara u listopadu sigurno je bila naša najlošija utakmica. Želim našim slavonskim navijačima pokazati da je to bio samo loš dan i pokazati se u boljem svjetlu. Neka samo nastavimo ovako kako igramo dosad, motiv je dvostruka kruna, no dok matematika ne osigura prvenstvo, nećemo stati.”