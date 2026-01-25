Kovačević odlučio? Evo s kojim sastavom otvara drugu polusezonu HNL-a

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo od 17:45 otvara drugi dio sezone gostovanjem kod Osijeka.

Mario Kovačević u današnjoj utakmici ne može računati na nekoliko važnih igrača. Zbog akumuliranih žutih kartona, izostat će Sandro Kulenović, dok je Dejan Ljubičić u međuvremenu napustio momčad i preselio u njemačku 2. Bundesligu, gdje će nositi dres Schalkea.

Neizvjestan je i nastup Ismaela Bennacera, koji se s Afričkog kupa nacija vratio s ozljedom, pa je njegov dolazak na gostovanje na Opus Areni pod znakom upitnika.

POVEZANO VIDEO / Bennacer se oglasio nakon ozljede: ‘Razočaran sam…’

Nakon što su Plavi uspješno nastavili put u Europa ligi, slavljem 4:1 protiv FCSB-a, očekuje se da će Kovačević uvesti dva nova imena: to su Matteo Perez Vinlöf i Luka Stojković.

Očekivani sastav Dinama:

Filipović – Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha