Kovačević odlučio? Evo s kim bi trebao loviti prolaz u četvrtfinale Kupa

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo danas u osmini finala Hrvatskog nogometnog Kupa gostuje kod drugoligaša Karlovca, a utakmica je na rasporedu od 17 sati.

Momčad Marija Kovačevića u goste stiže nakon dva poraza u nizu, a za današnji susret ne može računati na mnoge igrače, među kojima su Valinčić, Mikić, McKenna, Perez Vinlöf, Hoxha, Bennacer, Bakrar, Topić, Jakirović…

Kako doznaje Germanijak, Kovačević će na klupi ostaviti neke od standardnih prvotimaca.

Od prve minute na gol bi trebao stati Filipović, dok bi u obrani priliku trebali dobiti oporavljeni Theophile, uz kojeg se očekuju Dominguez, Galešić i Goda. Vezni red bi trebali činiti Stojković, Mišić, Zajc, na krilima su Lisica i Varela, dok u vrhu napada Beljo.

Dinamo bi trebao igrati u formaciji 4-3-3, a sastav bi trebao izgledati ovako:

Filipović – Theophile, Dominguez, Galešić, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Lisica, Beljo, Varela