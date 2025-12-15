Kovačević odgovorio na pitanje dolazi li Livaković u Dinamo

Podijeli :

Nogometaši Dinama preuzeli su vodstvo na ljestvici HNL-a nakon što su u susretu 17. kola u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo s uvjerljivih 5:2.

Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za Plave, dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

Dinamo se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice sa 35 bodova, bod više od Hajduka dok je Belupo treći sa 25 bodova.

Nakon utakmice trener Dinama Mario Kovačević dobio je pitanje oko statusa golmana, odnosno zašto Nevistić više nije prvi vratar te stiže li na zimu Dominik Livaković?

“Ne bih komentirao ovo oko Livakovića. Nevistić radi dobro, Filipović je sad u prednosti, nisam sklon previše mijenjati golmane. Do zime će biti tako onda ćemo vidjeti.”