Kovačević nije zadovoljan, mijenja formaciju već za Rujevicu?

Dinamo je u prva dva kola HNL-a osvojio šest bodova. Slavili su Modri 0:2 na Opus Areni, a zatim na domaćem terenu svladali Vukovar 3:0.

Ipak, Sportske novosti pišu da Mario Kovačević nije zadovoljan igrom te da se sprema na promjene u formaciji.

U sezonu je krenuo s formacijom u sezonu s formacijom 4-3-3. Trojka u sredini su Mišić–Villar–Ljubičić i upravo se oni čine kao najveći problem na startu sezone. U sljedećem kolu ih čeka gostovanje kod Rijeke na Rujevici, a isti izvor objašnjava da bi Dinamo trebao zaigrati u formaciji 4-2-3-1.

Villar, koji je jako malo pokazao u prva dva kola, bi tako ispao iz prvih 11, a na poziciju desetke bi došli Vidović ili Stojković. Postoji i opcija da Vidović ispadne iz početne postave te da ga na lijevom krilu zamijeni Hoxha.

Ovo je vjerojatan početni sastav za Rujevicu:

Nevistić – Valinčić, McKenna, Dominguez, Vinlof – Mišić, Ljubičić – Lisica, Stojković, Hoxha, Beljo