Kovačević: Nije dobro, svjesni smo svega. Zbog terena u Vinkovcima trebao bi biti veći pritisak javnosti

Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Dinama u subotu od 16 sati dočekuju Rijeku u 12. kolu SHNL-a.

Napetost na Maksimiru raste, nakon remija u Švedskoj i poraza od Vukovara u Vinkovcima jasno je da bi navijače Plavih zadovoljila samo pobjeda u sutrašnjem derbiju. Medijima se obratio trener Dinama Mario Kovačević koji je najavio ogled protiv momčadi s Rujevice te istaknuo da ima dosta ozljeda u ekipi.

“Najmanje šest tjedana neće biti Valinčića, što se tiče Stojkovića i Zajca je bolje, za sutra teško, ali bit će bolje. Nema Theophilea, Pierrea, Živkovića. Priključili smo Mikića, nismo bili zadovoljni nakon derbija, želimo to promijeniti. Rijeka je povezala nekoliko dobrih utakmica, posebno posljednja pobjeda protiv Osijeka s četiri gola.

To je derbi, neće se mnogo gledati forma. Nemoguće je četiri mjeseca biti na istoj razini, ali nadam se pobjedi. Vidimo da se sve u Rijeci okreće oko Fruka, imaju još dobrih igrača, a dat ćemo sve od sebe da se na kraju veselimo pred navijačima”, rekao je Kovačević u uvodu presice.

Vratio se na prošlotjedni poraz od Vukovara.

“Prvi nisam sretan kad izgubimo od zadnje momčadi na ljestvici. Ne čitam puno medije, nemam vremena, ali znam da ne možeš uvijek pobjeđivati. Nisam opterećen ni sa čime, želim najbolje i radimo na tome. Dobivam puno podrške, radim, borim se.

Puno trenera koji su me trenirali dali su mi podršku, razgovaramo, zahvaljujem im se. Ali, sve je na meni, razmjenjujem informacije s kolegama, ali na meni je da Dinamo bude bolji. Zbog terena u Vinkovcima trebao bi biti veći pritisak javnosti, nije to zato što smo izgubili, u pitanju je zdravlje igrača. Nadam se da se neće više dogoditi da se igra na takvim terenima”, rekao je Kovačević i zaključio:

“Bilo je podrške, priče i kritike, tu smo da razgovaramo. Nije sve uvijek idealno. Nije dobro, svjesni smo svega, ne treba mi nitko govoriti, ja prvi znam da ovo nije dobro. Ove je utakmica prilika da okrenemo stvari u svoju korist.”