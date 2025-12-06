Kovačević: Nekad je nogomet nepravedan, a sudačke odluke ne želim komentirati

Podijeli :

Instagram / GNK Dinamo Zagreb

Trener Dinama Mario Kovačević otkrio je razmišljanja nakon remija 1:1 protiv Hajduka u 15.kolu HNL-a.

Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 67. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1:1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

Svoja razmišljanja nakon susreta otkrio je trener Dinama Mario Kovačević.

“Nisam zadovoljan, zaslužili smo više od boda, bili smo bolji u svim segmentima. Nekad je nogomet nepravedan. Htjeli smo pobijediti, iako je ostalo malo vremena. Pljesak publike na kraju sve govori. Ne bih htio komentirati sudačke odluke. Ima tko to treba raditi.

Mali Silić je jako dobar bio od početka, malo smo prilika i stvorili koliko smo dobro igrali. Bitno da nismo spustili glave dolje. Čestitam svojim igračima. Arber je stvarno dobar od početka priprema. Svi smo danas bili dobri, a njega je nagradilo. Sve se Arberu vraća za dobar rad.

Teško nam je promijeniti sustav kad nismo uigrali ni ovaj osnovni. Pokušali smo nešto drugačije kad smo primili gol. Digli smo se u prvenstvu, a u Europi igramo protiv odličnih ekipa. Čekaju nas teške utakmice, ali vjerujem da možemo biti dobri i čvrsti i ugroziti Betis”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević.