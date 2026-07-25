Kovačević ne računa na Bakrara ni u uzvratu protiv Thuna? Trenira odvojeno i čeka potpis ugovora

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Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Zbog priprema za transfer i bonusa Alžirac nije igrao u prvoj utakmici protiv Thuna u Švicarskoj, a sve je izglednije da će propustiti i drugu.

Trener Dinama Mario Kovačević u uzvratu drugog kola kvalifikacija Lige prvaka protiv Thuna u utorak (20 sati) neće računati na Mounsefa Bakrara. Alžirac nije igrao niti u prvoj utakmici u Švicarsko u kojoj je Dinamo remizirao 1:1, iako je prijavljen za natjecanje, putovao je u Thun i bio na klupi.

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Njegov transfer u egipatski Al Ahly dogovoren je uoči utakmice, a s obzirom da Dinamo za njegova dva europska nastupa bivšem klubu (New York City) mora isplatiti 100 tisuća eura, utakmicu je i odgledao s klupe.

Transfer bi trebao iznositi više od 3.5 milijuna eura, ali još se čeka konačan dogovr igrača i novog kluba te potpis na ugovor. Kako piše Germanijak, informacije sa zadnjih treninga u Maksimiru kažu da je trenirao odvojeno od momčadi, što je jasan znak da neće biti u kadru za ovu utakmicu u utorak.