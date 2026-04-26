Kovačević: Navikao sam na svašta, volim kad me podcjenjuju

YouTube/GNK Dinamo Zagreb

U 32. kolu SuperSport HNL-a Dinamo je slavio s 2:1 protiv Varaždina te je na sjajan način proslavio titulu koju je osigurao remijem Rijeke i Hajduka na Rujevici. Nakon susreta izjavu je dao trener Dinama Mario Kovačević.

“Predivan osjećaj, hvala na čestitkama. Mislili smo i ranije da ćemo osvojiti prvo mjesto, imali smo malu krizu na početku, ali sada sam sretan zbog svih nas i navijača. Sada nas čeka finale Kupa”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon što je vratio pobjednički pehar na Maksimir.

“Najvažnije je da nismo ovisili ni o kome, znali smo da pobjedom osiguravamo naslov. Rekao sam dečkima da igraju za gušt i bilo nam je važno da pobjedom proslavimo novu titulu”, dodao je.

Kovačević je zatim nastavio:

“Hvala svima koji su mi dali priliku da vodim Dinamo. Klub je navikao biti prvak i nije lako držati taj ritam, ali zahvaljujem svima. Hvala stručnom stožeru koji radi vrhunski posao, kao i igračima koji su sjajni. Mi treneri možemo pričati što hoćemo, ali oni to moraju odraditi na terenu.”

Posebno je istaknuo trenera napadača Tomislava Marića.

“Bio je s nama od prvog dana, a možda smo mu i ranije mogli dati priliku. Konkretnije se priključio u desetom i jedanaestom mjesecu i odradio je vrhunski posao. Postigli smo krasne golove i vjerujem da će ih biti još.”

Najavio je i da će u sljedećim susretima koristiti mlađe igrače:

“Jedva čekam da ih vidim na djelu”, poručio je.

Osvrnuo se i na kritike.

“Dugo sam trener i svašta sam prošao. Divota je biti trener Dinama. Navikao sam na svašta, na galamu, ali u ovom klubu, ako znaš raditi, kvaliteta ispliva. Trudio sam se, iako uvijek može bolje. Neki su mi se možda i smijali, podcjenjivali me, ali meni je to simpatično. Svugdje sam se dokazivao i puno sam ostvario u karijeri.”

“U svakom klubu, od četvrte do prve lige, trenirao sam igrače koji su ostvarili najbolju statistiku, poput Belje, Hoxhe, Stojkovića, Bakrara… To je posao trenera, da iz svakog igrača izvuče maksimum. Nećemo se sjećati loših trenutaka, ja sam stvarno sretan.

Ponekad na ekranu izgledam nezadovoljno, ali volim kad me podcjenjuju”, rekao je Kovačević i za kraj najavio proslavu. “Profeštat ćemo s navijačima, ali prvo ćemo proslaviti mi sami. Igračima sam dao slobodan dan, zaslužili su.”