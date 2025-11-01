Kovačević nakon pobjede posebno istaknuo jednog igrača: ‘On nas je spasio’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

U derbiju 12. kola HNL-a doprvak Dinamo je svladao prvaka Rijeku sa 2:1 (1:0). Strijelci za Dinamo bili su Monsef Bakrar (29) i Arber Hoxha (84), dok je Merveil Ndockyt (58) bio uspješan za Rijeku.

Nije bilo lako.

“Lakše se diše nakon pobjede, ali utakmica nije bila jednostavna. Rijeka je u dobroj formi i to se vidjelo na terenu. Moram pohvaliti svoje igrače — zasluženo smo poveli i bili bliže drugom pogotku kojim bismo riješili susret. Potrošili smo se puno. U drugom dijelu smo prelagano primili gol, što je otvorilo utakmicu. Rijeka je imala nekoliko opasnih situacija, ali je Hoxha na kraju zabio presudan pogodak.

ANKETA / Je li Josip Mišić zaslužio crveni karton protiv Rijeke? Remek-djelo Arbera Hoxhe prelomilo odličan derbi Dinama i Rijeke! Modri privremeno preuzeli vrh HNL-a

Pokazali smo želju i borbenost, a posebno moram istaknuti golmana Ivana Nevistića, koji nas je spasio i donio nam pobjedu.”

O prvom i drugom poluvremenu:

“Dominirali smo u prvom dijelu, ali kod vodstva 1:0 nikad ne možeš biti siguran. Znali smo da ne možemo kontrolirati cijelu utakmicu. Rijeka je kvalitetna, a mi smo momčad koja se još uigrava. Imamo problema s ozljedama, pa smo morali rotirati i koristiti igrače izvan njihovih prirodnih pozicija. Moramo se bolje braniti, ali na kraju se pokazala kvaliteta naše momčadi i vratara. To nam je već druga pobjeda nad Rijekom ove sezone.”

O pritisku:

“Pritisak je normalna stvar. Dajem sve od sebe, kao i igrači koji puno rade i trude se. Još nas čeka mnogo posla. U četvrtak nas očekuje europska utakmica protiv Celte, a vjerujem da će nam ova pobjeda donijeti dodatno samopouzdanje.”

O desnom beku:

“Razmišljao sam o tome da na desni bok stavimo defenzivnijeg igrača. Očekivao sam da će Lisica više pridonijeti napadu, ali obzirom da mu je to nova pozicija, više se fokusirao na obranu. Vidjet ćemo što ćemo odlučiti za europsku utakmicu. Nadam se da Dominguez nije teže ozlijeđen, a uskoro nam se vraćaju Zajc i Stojković.”

O mladim igračima:

“Imamo Nou Mikića koji je već bio s prvom ekipom tijekom priprema. Možda ćemo i nekog drugog mladog igrača uključiti u rotaciju, a Theophile također može pokriti bok po potrebi.”

O Celtu i europskim ambicijama: