Kovačević nakon pobjede najavio Ligu prvaka: ‘Dobili smo najtežeg protivnika, ali nećemo kukati’

“Zadovoljan sam kako radimo, imamo odlične uvjete, svi dobro treniraju. Prva utakmica, bilo je možda i bolje nego što sam mislio, s obzirom da je deveti dan priprema. Veseli me da su svi zdravi, osim Lisice, ima istegnuće mišića, neće ga biti sedam do 10 dana. Najvažnije je da svi dobro treniraju i da su spremni. Imamo još puno teških treninga.”

U drugom dijelu susreta priliku je dobio velik broj igrača, a Dinamo je zadržao visoku razinu igre.

“Bilo je dobro i u drugom poluvremenu, mogli smo postići još koji gol, sve drugo bilo je jako dobro. Oršić i Kačavenda jako dobri, super je da se što prije uklope u momčad.”

Usporedio je i ovogodišnje pripreme s prošlogodišnjima te istaknuo kako je momčad danas u znatno boljem stanju.

“Ja sam i prošle godine radio u miru, ali sad kad vidite, ipak je drugačije. Igrali smo lani 2:2 s Radomljem, nije bilo ovako kontrolirano, vidi se da samo sad godinu dana zajedno. Mora tako i biti, bilo bi čudno da nije, vidi se da je bolje. Sad je momčad formirana, treba se nadograditi, moramo biti još bolji.”

Govorio je i o mogućem rješenju za europski ogled protiv Thuna.

“Vidović je ideja za Thun na osmici, nemamo i neki izbor, ali koristili smo ga i ranije, odlično je odigrao. Thun? Ako želimo Ligu prvaka moramo pobijediti. Dobili smo najtežeg suparnika, ali nećemo kukati, želimo biti dobri, pravi u toj prvoj utakmici, s vjerom i optimizmom čekam tu utakmicu.”

Posebno je pohvalio Mislava Oršića, koji je već u prvom nastupu osvojio simpatije navijača.

“Oršić je takav i na treningu, mladi mogu od njega učiti. Kao da ima 18 godina i mora se tek dokazivati, samo da bude zdrav, bit će jako koristan za Dinamo”, zaključio je Kovačević.

Strijelac prvog pogotka, Dion Drena Beljo, također je bio zadovoljan izvedbom momčadi i vlastitom formom.

“Ušli smo jako dobro u utakmicu, koliko smo mogli biti nakon ovih teških treninga. Noge jesu teške, drago mi je da se nije vidjelo, haha. Dobro se osjećam, odmorio sam se u pauzi, cilj mi je nastaviti gdje sam stao. Ne razmišljam o brojkama, ali sam jako motiviran, gladan i nastaviti tamo gdje sam stao.”

Beljo je podijelio i dojmove o suradnji s Oršićem.

“Od prvog dana se vidi Oršićeva kvaliteta. Gledao sam ga na tv-u dok sam bio dijete, sad igram s njim, mislim da ćemo odlično funkcionirati, sve bolje iz utakmice u utakmicu.”