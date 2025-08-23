Kovačević nakon Istre: Jako dobro radimo, ali moramo biti još bolji, a sad idem doma na Špancirfest

Osam ili devet novih igrača u startnim postavama, nema još automatizama, premalo je i utakmica kad nema europskih pretkola, poneke crne rupe suparnici nisu uspjeli kazniti i sve u svemu, prosječni pristaše Modrih mogu zaključiti: “Da bi reč rekli!”

“Zaslužena pobjeda, mogu samo čestitati svojim igračima. Imali smo sreće s poklon-golom, potom se malo uspavali, imali šansi da riješimo utakmcu već u prvom poluvremenu. Kontrolirali smo utakmicu u nastavku, a nakon što na Rujevici nisu, ovaj put opet su izmjene donijele novu energiju, pa smo na kraju uvjerljivo pobijedili”, kazao je Kovačević.

Jeste sanjali ovakav start?

“Sanjao… Vjerovao sam da će biti ovako, no imamo još jednu utakmicu u ovom ciklusu, Varaždin, onda ćemo napraviti malu analizu. Imali smo dva derbija u gostima, nekim periodima nismo bili zadodovljni, ali danas smo bili dobri svih 90 minuta.”

Kojom utakmicom ste najviše zadovoljni?

“Osijekom, pa prvim poluvremenom protiv Rijeke… Nisam presretan utakmicom protiv Vukovara, a danas jesam cijelom utakmicom. Naglašavam da ćemo biti sve bolji i bolji. Žao mi je što ne mogu dati priliku svim igračima koji to zaslužuju, ali nakon stanke ćemo igrati dvije utakmice tjedno, dobit će svi šansu, jako dobro rade na treninzima.”

Villar je golom pokazao da ga ne zadovoljava klupa.

“Tako se odgovara, ja volim kad je netko pozitivno ljut, kada na terenu pokaže da zaslužuje veću minutažu. Villar je odgovorio na najbolji mogući način, a znam da može bolje i da će nam to povjerenje vratiti.”

Prijelazni rok, očekujete li još nešto?

“Gledam samo na terenu igrače kako rade, imamo ljude koji se bave transfernom politikom, čestitam upravi što smo se već kompletirali, to je bilo bitno, a sa svim igračima koje sam dobio sma zadovoljan.”

Slijedi Varaždin, vaš bivši klub iz vašeg hrvatskog doma?

“Tamo živim, veselim se doći, bit će dobra atmosfera, imamo tamo navijača… Varaždin je dobra momčad, nakon ispadanja iz Europe nemaju bodova koliko su mogli osvojiti. Tamo su uvijek zanimljive utakmice, ali vjerujem u svoje igrače, svoju ekipu da ćemo nastaviti s ovakvim igrama.”

Hoćete li možda ići u Rijeku gledati Varaždince uživo?

“Neću, imamo slobodan dan, otići ću do svog Varaždina na Špancirfest, a pogledat ću utakmice obje nedjeljne na televiziji, a kasnije za analizu bolje se vide utakmice sa širokokutnim kamerama koje sad svi imamo, tako da nema više potrebe ići uživo gledati nekog”, poručio je Kovačević – piše Germanijak.