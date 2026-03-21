Kovačević nakon 5:0: “Ovo je bila naša najbolja utakmica”

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Dinamo i dalje drži deset bodova prednosti u odnosu na Hajduk, a Modri strateg je bio presretan

Dinamo je uvjerljivo svladao Lokomotivu (5:0), a trener Mario Kovačević nije skrivao zadovoljstvo:

Je li to najbolja utakmica ove sezone u domaćem natjecanju?

“Jest. Krenuli smo snažno od prve minute, zabili lijepe golove i kontrolirali igru. Mišić je kapetanski vodio momčad. Bilo je sitnih padova, ali ukupno sam jako zadovoljan. Naši navijači imaju što vidjeti kad dođu na naše utakmice, sretan sam kako igramo.

Zašto nije bilo više minuta za mlade?

“Svi dobro rade i zaslužuju igrati. Dali smo priliku nekima poput Bennacera, Lisice i Hoxhe, a bit će prostora i za mlađe.”

Stojković i Beljo – kandidati za SP?

“Naravno da će dobiti šansu. Ako ovako nastave, blizu su Svjetskog prvenstva.”

Galešić ili Valinčić na desnom beku?

“Konkurencija je bogatstvo. Valinčiću je dobro došao odmor, a Galešić je opravdao povjerenje.

”Plan za reprezentativnu pauzu?

“Puno toga smo prošli i propatili da dođemo do ovakvih rezultata i zato ćemo nastaviti ovako. Iskoristit ćemo je pametno – neki će raditi jače, neki se odmoriti. U završnici prvenstva želimo zadržati ovu razinu, pa i biti još bolji.”