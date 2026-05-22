Kovačević najavio Lokomotivu pa progovorio o prijelaznom roku: ‘Dvojica se opraštaju, traži se zamjena Mišiću’

Trener Dinama Mario Kovačević stao je pred novinare posljednji put ova sezone kako bi najavio dvoboj 36. kola SHNL-a u kojem njegova momčad dočekuje Lokomotivu.

Modri strateg ne krije kako su pripreme za utakmicu protekle u znaku nadolazeće fešte, koja će u Maksimiru trajati od prijepodnevnih sati pa sve do spektakularne proslave s krcatim tribinama.

“Sve je spremno za feštu. I mi kao ekipa smo spremni, radimo u slavljeničkom okruženju, ali radimo da odigramo dobru utakmicu i želimo pobijediti pred punim tribinama“, rekao je Kovačević pa najavio svog najboljeg strijelca u prvoj postavi u prvoj postavi:

“Voljeli bismo postići još koji pogodak, Beljo će igrati i voljeli bismo da i on zabije i možda dođe do rekorda. Igrači koji su igrali protiv Slavena konkuriraju i za utakmicu protiv Lokomotive.”

Potom je progovorio i o nadolazećem prijelaznom roku. Nije tajna da će Zvonimir Boban i ovog ljeta biti aktivan na tržištu, a trener Dinama otkrio je na kojim pozicijama bi primarno volio vidjeti pojačanja.

“Razmišlja se već dugo o tome. Predsjednik i sportski direktor o tome razgovaraju sa mnom. Svjesni smo svega što nas čeka i odradili smo to kada je bilo najteže i vjerujem da ćemo tako biti i sada. Stvarno sam zadovoljan svojim igračima, a to ovisi o nekim većim odlascima. Imamo potrebu za još kojom “osmicom” možda i zamjenom za Josipa Mišića, to su neke pozicije koje tražimo.”

No, kada je upitan o točnim imenima koja će sutra krenuti od prve minute, nije bio toliko otvoren.

“Imamo trening, pa ćemo vidjeti. Ekipa koja počela protiv Slavena, to bi trebalo biti to. Šunta i Zebić su s nama od juniora, ostali imaju jako bitnu utakmicu s Rijeke u juniorskom prvenstvu, pa ćemo vidjeti koliko ćemo moći na njih računati, pa da znate ako ne budu u ekipi.”

Naravno, pitanje o odluci Zlatka Dalića da Dionu Dreni Belji i Luki Stojkoviću uputi tek pretpoziv bilo je neizbježno. Smatra li, ipak, da će mu koristiti što ih ima na raspolaganju već na početku priprema?

“Pokazat će vrijeme, iako bih volio da su na Svjetskom prvenstvu. Sigurno su puni motiva, razgovarao sam s njima i poslije Svjetskog prvenstva dolaze nove kvalifikacije i samo treba tako nastaviti. Siguran sam da im reprezentacija neće pobjeći. Beljo će nam itekako trebati za prva pretkola, na Stojkovića nažalost tada ne možemo računati zbog kartona. Moram spomenuti i Mišića, i on je zaslužio”, rekao je pa se osvrnuo na izbornikovu izjavu da je sada prekasno za poziv Dinamovog kapetana

“Možda i ja nekada izjavim nešto, možda nije tako mislio. Stari ili mladi igrač, najbolji primjer je Luka Modrić. Možda je to malo nespretno izneseno, ali zašto ne? Ako Mišić ovako nastavi… On ima 31 godinu.”

Za kraj je najavio odlazak Dine Perića i Kevina Theophile-Catherinea u igračku mirovinu.

“Perić i Théophile se opraštaju. Zagorac će biti još s nama, mislim da ćemo produžiti ugovor. Volio bih da ste ga vidjeli jučer na treningu, kakva je on mačka još uvijek”, poručio je Kovačević za kraj.