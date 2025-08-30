Kovačević: Ljuti me jedna stvar, ovo nam je škola; Šafarić: Nije za javnost što sam rekao igračima na odmoru

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamov trener Mario Kovačević nije krio da su ga neke odluke njegovih igrača naljutile u remiju s Varaždinom. Posve zadovoljan nije bio ni njegov kolega Nikola Šafarić na klupi Varaždina.

Stao je pobjednički niz Dinama. Nakon četiri pobjede na startu prvenstva Modri su zapeli u Varaždinu gdje je napeta i sadržajna utakmica zaključena podjelom bodova, 2:2.

Dinamo je prvi poveo, Varaždin preokrenuo, da bi Modri izjednačili iz kaznenog udarca pred sam kraj. Na koncu čini se kako je remi i najpravedniji.

Što kaže Dinamov trener Mario Kovačević?

“Prvo poluvrijeme smo bili jako dobri, postigli pogodak i tražili drugi. Nismo ništa Varaždinu dozvolili u prvom dijelu. Nismo dobro ušli u nastavak i iz prvog konkretnog šuta Varaždina primili smo gol i uveli utakmicu u nervozu. Nismo se nakon toga nametnuli, prihvatili smo njihovu igru i dogodi se najgore, primili smo još jedan gol. Mogu pohvaliti svoje igrače jer su dobro reagirali, moramo biti zadovoljni da smo barem izjednačili, skoro smo i okrenuli. Ostaje žal što nismo prelomili utakmicu u prvom dijelu. Žao mi je što navijače nismo razveselili pobjedom.”

Kovačević je otkrio da ga je zasmetalo što Beljo kod prvog gola Varaždina nije spriječio izvođenje prekida na centru.

“Ljuti me to, ali mlada smo momčad. Ovo nam je škola, najgore je kad na svojim greškama učiš. Primili smo gol i okrene se cijela utakmica.”

Komentirao je napravljene zamjene u drugom dijelu.

“Brzo smo mijenjali kada smo primili golove, stabilizirale su nas. Varela i Bakrar su dobro reagirali, možda sam više od Hoxhe očekivao.”

Ždrijeb Europa lige nije htio detaljno komentirati.

“Bio sam fokusiran na Varaždin, imat ćemo sigurno svoju šansu i vjerujem da ćemo igrati dobro i doći do bodova.”

Bit će i više mogućnosti za rotacije.

“Za 10 dana kreće Kup, a onda i Europa. Svi će dobiti priliku, želim koristiti što više igrača. Više od ovoga nisam mogao rotirati jer smo pobjeđivali, a igrali jednom tjedno.”

Trener Varaždina i bivši pomoćnik Marija Kovačevića Nikola Šafarić nije bio zadovoljan prvim poluvremenom.

“Loše prvo poluvrijeme, naše najgore ove sezone, Dinamo je dominirao svih 45 minuta. Nismo mogli uspostaviti posjed, birali smo loša rješenja, bili smo impresionirani. Dinamo je bio moćan i kvalitetan. U nastavku kada smo napravili zamjene i Dinamo se povukao u niski blok, živnuli smo i stavili ih pod pritisak. Iskoristili smo rupe i mane Dinama i to nas veseli. Šteta zbog pogotka u 90. minuti, ali svaka čast dečkima na vraćanju. Pokazali su da moramo imati vjeru.”

Šafarić je bio baš ljutit izvedbom svojih igrača u prvih 45 minuta. Nije htio otkriti što im je rekao tada.

“Nije to baš za javnost. Ako se mislimo šetati po terenu, to trebaju prije utakmice riješiti sami sa sobom. Jedan profesionalac si takav pristup ne smije dopustiti, ali nije to bio slučaj sa svima, samo pojedincima.”

Šafarić je nastavio s usporedbom svoje momčadi u odnosu na lani.

“Individualno imamo jaču kvalitetu prema naprijed, ali prema nazad smo lani imali veću odgovornost. Igrači koji su došli, moraju poprimiti duh svlačionice koja je izborila Europu. Imamo to zajedništvo i svi koji su došli, moraju to što prije pohvatati. Naznake jesu da bi to moglo biti dobro u nastavku sezone.”