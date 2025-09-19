Kovačević: Kod igrača se vidi da dolazi derbi, žele pokazati da je protiv Gorice bio loš dan

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo u subotu od 17 sati gostuje na Poljudu u prvom vječnom derbiju sezone.

Najvažniji susret hrvatskog nogometa je najavio trener Plavih Mario Kovačević.

“Veselim se najvećem hrvatskom derbiju. Dobro smo se pripremali, a rezultat će pokazati kako smo radili. Hajduk je doveo dosta igrača pred kraj prijelaznog roka. Okosnica je jasna, uvijek opasni Livaja, dobra krila, moramo pripaziti Pukštasa koji dolazi iz drugog plana. Tu su Pajaziti i Krovinović koji drže sredinu.

U sredini moramo biti pravi. Hajduk je uvijek nezgodan, posebice na Poljudu, ali mi gledamo sebe. Kod mojih igrača se vidi da dolazi derbi. Žele pokazati da je protiv Gorice bio loš dan. Stojković i Soldo ne mogu zbog kartona, svi ostali su spremni i jedva čekamo da starta derbi. Znamo što nas čeka, moramo biti hrabri i odlučni da bismo došli do pozitivnog rezultata”, rekao je Kovačević koji nije htio puno govoriti o postavi.

“Ne bih govorio tko će početi utakmicu. imamo dobre i kvalitetne vezne igrače, ali nešto ćemo mijenjati. Zajc je u dobrom stanju, vidjeti ćemo koliko ćemo koristiti Bennacera. Još imamo trening. Igrat ćemo svoju igru. Od prve minute ćemo tražiti biti onakvi kakvi smo bili na početku sezone.

Želimo imati inicijativu i kad nemamo loptu, da radimo pritisak. A kad je imamo, moramo biti kvalitetniji. Nije lako, još smo u slaganju, ali vjerujem svojim igračima. Možemo protiv Hajduka biti dobri, znam da možemo pokazati pravu igru na Poljudu i doći do pobjede.”

Trener Dinama se nada svom prvom slavlju na Poljudu.

“Moramo pripaziti na početak, što prije doći do svoje igre i kroz nju do pozitivnog rezultata. Čekam svoju prvu pobjedu na Poljudu.”