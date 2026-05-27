Kovačević još jednom oduševio svoje igrače, evo koju im je želju ispunio

Stanusic via Guliver

Dinamo je nakon prošle sezone u kojoj nisu osvajali trofeje, ove sezone stigao do duple krune.

Igrači i stožer proslavili su duplu krunu i nakon zadnjeg kola HNL-a protiv Lokomotive na Maksimiru (0:0), pa čak se i popeli na tribinu kod Boysa i zatim otišli na zasluženi odmor.

Dinamo prvu utakmicu u idućoj sezoni igra 22. ili 23. srpnja u 2. pretkolu Lige prvaka, a protivnika će saznati u ždrijebu u Nyonu 17. lipnja.

Tog dana počet će i pripreme koje su trebale krenuti dva dana ranije. Ali, kako pišu Sportske novosti, igrači su trenera zamolili još dva dana godišnjeg odmora pa će se momčad, umjesto 15. lipnja, okupiti 17. lipnja.

Prvi tjedan priprema momčad će odraditi u Zagrebu, a 22. lipnja momčad seli u Brdo kraj Kranja u Sloveniji. Tamo će Dinamo odigrati pripremne utakmice protiv slovenskih prvoligaša Radomlja i Brava, a onda se vraća u Zagreb gdje ga čekaju također dvije pripremne utakmice.

Jedan protivnik trebao bi biti turski Goztepe, a još se ne zna tko će biti drugi.