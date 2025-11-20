Kovačević iznenadio potezom nakon uvjerljive pobjede

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo je u Karlovcu upisao veliku pobjedu 7:0 u osmini finala Hrvatskog kupa.

Momčad Marija Kovačevića tako je prekinula niz poraza i na dobar način započela ciklus nakon reprezentativne stanke, a do pobjede su ih golovima vodili Luka Stojković (dva), Dion Drena Beljo, Mateo Lisica, Fran Topić, Sandro Kulenović i Cardoso Varela.

U subotu od 15 sati na Maksimiru dočekuju Varaždin u utakmici 14. kola HNL-a te love Hajduk koji je trenutno prvi s četiri boda prednosti. Idućeg ih tjedna čeka gostovanje kod Lillea u Europskoj ligi.

Trener Kovačević je nakon jučerašnje utakmice povukao neočekivan potez. Odveo je igrače u karantenu te je momčad prespavala u klupskom hotelu gdje su bili i prije utakmice što će ponoviti i uoči susreta s Varaždinom.