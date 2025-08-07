Kovačević: Imam skoro 30 igrača i svi su za Dinamo, neka se bore

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je okršaj 2. kola HNL-a protiv Vukovara 1991 na Maksimiru (petak, 21 sat).

“Lijep pozdrav svima. Bilo nam je važno da uđemo u prvenstvo pobjedom. To se dogodilo i imali smo lijep tjedan prije ove utakmice s Vukovarom. Svi su zdravi i svi konkuriraju. Tu me jedino boli glava oko koga staviti. Igrači koji su ušli s klupe su donijeli pobjedu u Osijeku i to me veseli.

Vukovaru nije lagano, ali vidjelo se i u prvom kolu da imaju kvalitetu. Ne smijemo misliti da će biti lako. Siguran sam da će došli navijači, želimo pobjedu uz sve poštovanje prema Vukovaru”, poručio je u uvodu Kovačević.

Ima li ozljeda?

“Nema, svi treniraju, svi su u punom pogonu. Zajc? Trebat će mu vremena da se prilagodi ekipu, tek je došao, trebat će mu sigurno barem tjedan-dva.”

Protiv Osijeka baš i nije bilo presinga. Kako je Kovačević zadovoljan time?

“Normalno je da u prvoj utakmici nije sve idealno. Na nekim stvarima moramo raditi, analizirali smo utakmicu protiv Osijeka, vidjeli smo gdje možemo bolje, moramo bolje reagirati po izgubljenoj lopti. Ali opet, puno drugih stvari je bilo dobro.”

Mogu li se očekivati promjene u sastavu?

“Ja sam trener Dinama, imam skoro 30 igrača i svi su za Dinamo. Na njima je da se bore. Konkurencija je velika. Ne bojim se uopće oko toga tko će početi, bitno je da svi budu motivirani. Teren je jedino mjerilo.”

Osvrnuo se na pobjedu protiv Osijeka (2:0) u prvom kolu.

“Znali smo da protiv Osijeka neće biti lagano, ali želja se vidjela od prve minute. Intenzitet je bio dobar. Nisam zadovoljan time kako smo kontrolirali utakmicu, vjerujem da će to biti puno bolje. Ali nemoguće je da prva utakmica bude idealna.”

Kako je zadovoljan radom stožera?

“Zadovoljan sam, radimo maksimalno, fokusirani smo na naš posao s igračima. Nije lagano, puno je novih igrača, treba to sve pripremiti. Mislim da radimo dobar posao, ali uvijek se može bolje. Svaku utakmicu pripremamo tako da bude bolja nego prošla. Svi želimo dobar rezultat i dobru igru i vjerujem da ćemo tako nastaviti.”

Pozvao je navijače na Maksimir.

“Uvijek imamo veliku podršku, zahvaljujemo se im na atmosferi u Osijeku. Pozivamo ih i sad, vjerujem da će imati što vidjeti.”