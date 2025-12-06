Kovačević i Garcia su donijeli odluku? Evo mogućih sastava za derbi na Maksimiru

Nogomet 6. pro 20258:30 0 komentara
HNK Hajduk Split

Od 15 sati sve oči će biti uprte na Maksimir kada igraju Dinamo i Hajduk u 16. kolu SHNL-a.

Današnji derbi izravna je borba za sam vrh ljestvice jer drugoplasirani Hajduk za prvim Dinamom zaostaje samo jedan bod.

Svi se pitaju kako će izgledati današnji sastavi, i Mario Kovačević i Gonzalo Garcia imaju određene poteškoće s ozljedama.

U kadru Plavih zbog ozljede nema Morisa ValinčićaLuka Stojković odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona protiv Gorice, Mateo Lisica izbiva zbog bolesti, a neposredno uoči utakmice otpao je i Portugalac Cardoso Varela. Kod Splićana za današnji derbi Garcia zbog ozljeda ne može računati na Rokasa Pukštasa, Ivicu Ivušića i Marina Skelina.

POTENCIJALNI SASTAVI ZA DERBI

DINAMO: Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof – Bennacer, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha

HAJDUK: Silić – Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Sigur, Pajaziti, Krovinović – Rebić, Livaja, Šego

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet