Kovačević: Hajduk nas je kaznio, na vrijeme smo se opametili i pokazali da smo bolji

Nogometaši Dinama na Poljudu su stigli do tri boda pobjedom protiv Hajduka 3:1.

Momčad Marija Kovačevića sada ima deset bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, a trener nije skrivao zadovoljstvo nakon derbija.

“Pokazali smo da smo bolji od Hajduka. U prve dvije smo bili također bolji. No, nije Hajduku bilo lako nakon Rijeke. Dali smo dva gola i poslije je sve bilo lakše. Moram reći da smo zadnjih mjesec dana igrali srijedom i subotom. No, uspjeli smo sačuvati igrače ovaj tjedan.

Europa nam je pomogla i kad dođemo u hrvatsku ligu, pokažemo da smo u ovom trenutku najbolji. Postali smo momčad, imamo dobre i kvalitetne igrače. Sve se to vidi po rezultatima. Moramo tako nastaviti. Ovaj se tjedan pripremamo za Slaven Belupo. Još je puno do kraja, 11 kola“, rekao je na početku pa pohvalio stožer:

“Najbitnije mi je da igramo dobro, u Europi i HNL-u. Ako tako nastavimo, nema straha. Pokazujemo da smo najbitniji i da smo dobri. Pohvalio bih stožer i sve ljude u Dinamu. Ne pričamo puno.

Znali smo da je Hajduk umoran od srijede. I mi smo bili u takvim situacijama. Bili smo živi i brzi. Postigli smo dva gola i tu je bilo gotovo. Hajduk je kaznio čim smo se opustili, mogao je doći i do 2:2, ali ni u jednom trenutku nije bilo upitno da ćemo pobijediti.

Na vrijeme smo se opametili i priveli utakmicu kraju. Kad se sjetimo prvih utakmica, znali smo prvi dio igrati odlično, a onda slabije. To je proces koji dolazi. Ova ekipa može biti samo još bolja. Vidjeli ste u Kupu da se nismo bojali staviti 5-6 mlađih igrača. Selekcionirali smo ekipu, a sad su Mišić i Bakrar dobili kartone. Juniori će dobivati prilike.

Slaven Belupo idući? Da, odlično igraju i nakon odlaska Jagušića. Pripremit ćemo se, moramo biti pravi, inače možemo imati problema. Govorim činjenice: svaku ekipu u kojoj sam bio, napravio sam boljom. Iza mene su u Slavenu ostavili temelje, oni sad još bolje rade. Nisam ja tu bitan. Imam predobar stožer koji dobro radi, kao i igrači. Svi pušemo u istom smjeru za isti cilj, a to je doći do prvog mjesta”, zaključio je Kovačević.