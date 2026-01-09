Kovačević dobiva veliko pojačanje, Dinamo objavio ‘Još malo’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Dinama nalaze se u slovenskom Čatežu gdje odrađuju pripreme za nastavak sezone. Natjecateljski povratak Modrih zakazan je za 22. siječnja, kada će u sklopu Europske lige igrati protiv rumunjskog FCSB-a. Momčad se okupila početkom tjedna te se ubrzo zaputila na pripreme izvan Zagreba.

U Maksimiru se tijekom zimskog prijelaznog roka ne očekuju veće promjene u kadru, a jedini dolazak koji se zasad najavljuje jest onaj Dominika Livakovića. Zvonimir Boban i trener Kovačević smatraju kako aktualni sastav ima kvalitetu za ispunjenje svih ciljeva do kraja sezone.

Ipak, Kovačević će dobiti još jedno pojačanje unutar postojećeg kadra. Riječ je o 24-godišnjem španjolskom braniču Raulu Torrenteu, koji se vraća nakon teške ozljede. Torrente je u svibnju prošle godine stradao u derbiju protiv Hajduka na Poljudu, nakon duela s Markom Livajom, kada je morao napustiti teren. Naknadno je utvrđeno da je riječ o puknuću križnog ligamenta, zbog čega je bio podvrgnut operaciji.