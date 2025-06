Kovačević: Igrat ćemo moderno i napadački, dugo ću se zadržati u Dinamu

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Mario Kovačević prvi se put obratio javnosti kao trener Dinama.

“Moram zahvaliti Dinamu da su mi dali priliku voditi najbolji hrvatski klub. Svjestan sam svega, odgovornosti, izazova, ali ne bojim se. Moj dosadašnji rad doveo me do ove pozicije, moja nogometna filozofija je poznata. Imali smo dobre rezultate sa Slavenom. Igrat ćemo moderno i napadački, prije svega se nadam da će nam to donijeti rezultat. Veselim se, jedva čekam da počnu pripreme, motiviran sam i dat ću sve od sebe. Očekivanja su velika i ja se toga ne bojim”, rekao je Kovačević, donedavni trener Slaven Belupa u uvodnoj riječi.

Kovačević je imao tu čast da ga je izabrao osobno Zvonimir Boban, novi predsjednik Dinama.

“Znamo svi tko je i što je Zvone Boban. Dinamo se ne odbija, govorio sam: Blago onome koga Zvone izabere. Znam kakva je odgovornost, dat ću sve od sebe.”

Asistenti će mu biti Ivica Landeka, Sandro Bloudek i Luka Murk, a s pripremama se kreće 18. lipnja.

VEZANA VIJEST Mario Kovačević novi je trener Dinama! ‘Svjestan sam očekivanja i odgovornosti’ Evo tko zajedno s Kovačevićem dolazi u Dinamo

“Imamo plan podići kapacitete igračima, na tome iszistiram. Imamo dovoljno vremena, znamo da je prvenstvo najvažnije, da pokažemo da je ova sezona bila iznimka. I da do Europske lige budemo na vrhuncu.”

Ciljevi?

“Uvijek isto, prvenstvo i Kup, a vjerujem da ćemo se i u Europi nadigravati sa svima. Ja sam tu da pomognem igračima. Skromnost je moja životna filozofija, ali imam i neke druge metode. Ja sam siguran, igrači moraju biti svjesni da to pokazuju na terenu.”

Kovačević je dodao:

“Ponosan sam i sretan. Ja volim nogomet prije svega, karijera prođe brzo. Svakome sam se dao cijeloga, ne razmišljam puno iza, došao sam u najveći i najtrofejniji klub u Hrvatskoj.”

Poruka za navijače?

“Ja uvijek govorim, normalno da ljudi sumnjaju, ali nije to meni motiv. Ja vjerujem da će navijači moj rad ocjenjivati, ali siguran sam da ću se ovdje dugo zadržati. Siguran sam da se navijači ne trebaju bojati, znam koje vrijednosti nose, i to ćemo i ja i igrači pokazati.”

Dinamovu momčad čeka totalni remont, je li to dobro ili loše?

“Vidjet ćemo, imam dovoljno vremena. Dinamo ne trpi loše rezultate, doći će do nekih promjena. Idemo od početka, to je po meni prednost.”