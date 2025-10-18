Kovačević će protiv Osijeka izaći s najjačim snaga: Pogledajte predviđeni sastav Dinama

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo večeras od 18:30 na Maksimiru, u okviru 10. kola SuperSport HNL-a, dočekuje Osijek. Nakon iznenađujućeg poraza od Lokomotive (1:2), Modri traže povratak na pobjednički kolosijek.

Trener Mario Kovačević neće moći računati na sve igrače – zbog ozljede i bolesti iz sastava ispadaju Gabriel Vidović i Mateo Lisica. No, pozitivan pomak za Dinamo je povratak Sergija Domingueza, koji je zbog ozljede propustio nekoliko posljednjih utakmica. Bivši branič Barcelone trebao bi odmah uskočiti u prvu postavu.

Ostatak ekipe očekuje se prema ustaljenom rasporedu. Iako ih uskoro čeka važan europski susret protiv Malmöa, Dinamu je domaće prvenstvo trenutno glavni fokus, osobito nakon nedavnog posrtanja.

Predviđeni sastav Dinama: Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Bennacer – Bakrar, Beljo, Hoxha