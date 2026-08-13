Kotarski želi samo na Maksimir: Zbog Dinama odbio bogatu ponudu velikana

Podijeli :

Guliver Images

Vratarska križaljka na Maksimiru dobiva svoj konačni rasplet, a sve upućuje na to da je Dinamo pronašao svoje dugoročno rješenje između vratnica.

Iako je u utorak navečer još uvijek branio za Kopenhagen u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, Dominik Kotarski na izlaznim je vratima danskoga kluba. Razlaz je neizbježan jer želja za rastankom postoji s obje strane, a Danci su reakcijom na tržištu već potvrdili kako više ne računaju na hrvatskoga vratara potpisavši Dianta Ramaja iz Borussije Dortmund na jednogodišnju posudbu.

Dinamo radi senzacionalan transfer: Umjesto Livakovića stiže Kotarski? Što se događa s povratkom Livakovića u Dinamo? Spremne su opcije B i C

Iako je Dinamovo vodstvo u proteklim danima kontaktiralo više opcija, među kojima i Adriana Šempera koji je bio otvoren za povratak, u Maksimiru je pao dogovor kako je upravo Kotarski primarna meta. Germanijak piše kako se za njegove se usluge izravno zainteresirao brazilski velikan Flamengo, predvođen bivšim sportskim direktorom Osijeka Joseom Botom, ali unatoč primamljivim uvjetima i velikom interesu iz Južne Amerike, Kotarski nije htio čekati službenu ponudu iz Brazila te je jasnim stavom poručio kako ga zanima isključivo povratak u Zagreb.

Zanimljivo je da zbog nastupa u kvalifikacijama za Kopenhagen ne bi mogao braniti za Dinamo u nadolazećim europskim dvobojima protiv Vikinga, no to nije pokolebalo sportske sektore obiju strana. Pregovori oko modela posudbe, sa ili bez prava otkupa, u punome su zamahu.