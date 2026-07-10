Korak unazad ili prilika za razvoj? Varela prebačen u drugu momčad Dinama

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xxDamirxKrajacx via Guliver

Mladi portugalski krilni napadač Cardoso Varela (17) privremeno je završio svoju epizodu u prvoj momčadi Dinama.

Kako piše Germanijak, nakon što se nije našao u zapisniku prijateljske utakmice protiv Kopra (4:2), potvrđeno je da je Varelu stručni stožer preselio u B momčad, koju u Prvoj NL vodi Jerko Leko.

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Podsjetimo, zbog njega je Dinamo ušao u administrativni ‘rat’ s Portom, a skauti Barcelone dolazili su na ga gledati na Maksimir. Prošle je sezone ubilježio i nekoliko zapaženih europskih nastupa (čak i start protiv Midtjyllanda u prvih 11 te gol Malmou u zadnjim sekudnama), a u ugovoru ima ugrađenu izlaznu klauzulu od pet milijuna eura.

Ipak, mladi Portugalac na ovim ljetnim pripremama nije napravio očekivani “boom”. U konkurenciji povratnika Mislava Oršića, Arbera Hoxhe, pridošlog Danija Rodrigueza, Frana Topića i Matea Lisice, minutaža za 17-godišnjaka u prvoj momčadi Marija Kovačevića postala je nemoguća misija.

Varela je donedavno slovio kao glavni maksimirski projekt, a tek ćemo vidjeti je li ovaj potez korak unatrag za talentiranog Portugalca ii idealna prilika za razvoj.