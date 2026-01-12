Komplicira se situacija oko Dinama i Livakovića: Evo kakve je zahtjeve Fener slao u Maksimir

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Čini se da još nema dogovora između Fenerbahčea i Dinama.

Livaković je ove sezone na posudbi u Gironi za koju nije odigrao ni minutu. Za Gironu ne želi nastupati jer ako upiše samo jednu minutu, onda neće moći doći u Dinamo ove zime jer u jednoj sezoni ne smije braniti za tri kluba.

U prošlom kolu La Lige Livaković je bio na klupi, a Dinamo i Fenerbahče su nastavili pregovore.

Livaković na klupi u slavlju Girone nad Budimirovom Osasunom, Ukrajinac zabio petom

Sportske novosti doznaju da Dinamo ima velikih problema u realizaciji dolaska Livakovića.

“Fenerbahče je u prvom naletu mislio, barem smo tako saznali, besplatno pustiti Livija u plavi dom, kako bi se riješili njegove plaće koja je ogromna, hrvatski reprezentativni vratar zarađuje tri milijuna eura godišnje. Onda je naglo na maksimirsku adresu stigao zahtjev od dva milijuna eura, pa je podignut na tri, sad navodno seže i preko četiri… Kratko i jasno: Dinamo ne misli platiti odštetu za Livakovića. Dakle, Livi, koji svim silama želi samo u Dinamo, može doći samo – besplatno. Bez odštete”, piše SN.

Dodaju i da je Dinamo s Livakovićem spreman potpisati ugovor na četiri i pol godine. Ostali klubovi koji su zainteresirani za Livakovića, spremni su samo na njegovu posudbu.