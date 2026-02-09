Komljenović za SK nakon derbija otkrio što nedostaje Dinamu: ‘Volim biti direktan, ali…’

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

U derbiju i posljednjoj utakmici 21. kola HNL-a Rijeka i Dinamo podijelili su bodove odigravši 0:0, čime su Riječani ostali peti s 29 bodova, dok je Dinamo zadržao vrh ljestvice s 45, četiri više od drugoplasiranog Hajduka.

Derbi s Rujevice za Sport Klub je komentirao Fabijan Komljenović, bivši igrač Dinama i Rijeke koji je početkom devedesetih ostavio trag upravo u derbijima s Dinamom, uključujući i legendarni gol na Kantridi 1990. godine kojim je zaustavio šampionske ambicije tadašnje momčadi iz Maksimira.

Komljenović se javio za Sport Klub iz Turske, gdje radi u stručnom stožeru reprezentacije Kirgistana na čelu s Robertom Prosinečkim, koji je tu dužnost preuzeo u prosincu 2025. godine.

Kako je protekao Vaš derbi vikend, gdje ste gledali utakmicu?

“Derbi smo Prosinečki i ja pratili ovdje u Antaliji, gdje gledamo sve najbolje momčadi Kirgistana i polako sastavljamo reprezentaciju. Idemo opet 1. ožujka za Kirgistan i bit ćemo tamo tri tjedna, gledat ćemo njihovu ligu, a onda se opet vraćamo u Antaliju, gdje nas čekaju dvije prijateljske utakmice“, kazao je na početku razgovora Komljenović.

Prva tema razgovora bio je derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama koji je završio bez pogodaka. Igrali ste u obje momčadi, može li se reći da Rijeka ove sezone ima slabiju momčad nego prijašnjih godina?

“Rijeka nije na nivou kakvom je trebala biti, ali je to razumljivo pošto je imala situaciju s prodajom igrača, a Mišković radi na tome. Puno je uložio u klub, ali i živi od prodaje igrača i normalno je da je igračima to u glavi. Ja bih rekao da je to tzv. psihološki moment, a igrači ipak nisu na nivou na kakvom bi trebali biti. Zašto? Jer im se svima vrti u glavi tko će se od njih prodati i tko će donijeti novac u blagajnu. Dakle, Miškoviću je to u mislima, makar moram reći da on dobro radi svoj posao jer Rijeka živi od prodaje igrača. Jankovića su prodali u zadnji trenutak, prodan je i Radeljić i normalno je da to utječe na cijelu ekipu, a i Toni Fruk je na prodaju i normalno je da je to sve u glavama igrača.”

Što ste mogli vidjeti u ovoj utakmici koja je završila bez golova?

“Ovo je bila jedna od lošijih utakmica koju sam gledao ove sezone. Ok, Dinamo je bio bolji i kvalitetniji, ali nije to bilo na nivou na kakvom je znao biti u prijašnjim utakmicama protiv Rijeke u kojima su Modri pokazivali kvalitetu. Ukratko, ovo po kvaliteti nije bila neka dobra utakmica, ali svi koji prate nogomet vide da je Dinamo bolji i kvalitetniji. No, meni to nije bilo uvjerljivo.”

Kako općenito vidite igre Dinama ove sezone s obzirom na to da se stalno provlači teza da je promijenjeno mnogo igrača? Jeste li o tome razgovarali i s bivšim suigračem Zvonimirom Bobanom?

“Činjenica jest da je Dinamo promijenio puno igrača i to sve treba leći na svoje mjesto. Puno igrača je došlo sa strane jer nema na tržištu domaćih igrača, a drugačije se nosi dres kad ga odjene domaći igrač. Zašto? Dok stranci sve pohvataju i upoznaju sve situacije u klubu, prođe dosta vremena, a uz sve to u Dinamu je teško igrati, a tu mislim na psihološki moment. Moraš biti spreman za plavi dres. Oni možda sad jesu klapa, sve štima, ali meni to u ovom derbiju nije bilo dovoljno uvjerljivo. Bilo je jako malo pravih prilika s obje strane uz dodatak kako je Dinamo bio nešto bliže pobjedi. Rijeka je bolje otvorila susret, a Dinamo je pred kraj prvog poluvremena imao jednu odličnu šansu preko Luke Stojkovića kad mu je Miha Zajc dao jednu dugačku loptu. Da je Dion Drena Beljo to zabio, gledali bismo drugačiji nastavak utakmice.”

Što po Vama nedostaje ovom Dinamu da bude još dominantniji, kakav tip igrača biste savjetovali da se dovede?

“Iako Dinamo ima dobrih veznih igrača, po meni im fali možda još jedan jako dobar vezni igrač, jedna prava ‘osmica’! Znate, ja volim biti direktan i konkretan, ali ne volim pametovati. No, ako ovaj Dinamo gledam kao navijač, onda mogu reći kako mi puno stvari ne štima. OK, realno je Dinamo u ovom trenutku najbolji u HNL-u i po meni će osvojiti prvenstvo, ali neka ljudi koji vode klub sami odluče što im treba. Iskreno, ne želim se miješati kao trener, ali mogu reći svoje mišljenje kao navijač. Znate, ima u klubu ljudi koji znaju što treba i oni neka nastave raditi najbolje što znaju.”

Uvjereni ste da će Dinamo biti prvak. Hajduk po Vama ne može ugroziti Modre?

“Dinamo još uvijek ima najbolji sastav i najveće šanse da osvoji titulu, po meni puno veće od Hajduka. Dinamo ima najbolji sastav. Po meni Hajduk nije na nivou na kakvom bi trebao biti. Rijeka je razdrmana i vi zapravo nemate konkurenta. Dinamo je najkvalitetniji u ovom trenutku i točka i zapravo nema pravu konkurenciju. OK, ja to možda gledam malo više navijački, ali to je tako. Dinamo je najbolji u HNL-u!”