Kolarić nakon debakla u Jadranskom derbiju delegiran za Ligu prvaka mladih

Branislav Racko via Guliver Image

Patrik Kolarić delegiran je kao glavni sudac četvrtfinalne utakmice UEFA Lige prvaka mladih između Atlético Madrida i Club Bruggea. Susret je zakazan za 17. ožujka u 14 sati, a pomoćnici će mu biti Luka Pajić i Ivan Starčević. Ulogu četvrtog suca obnašat će španjolski sudac Álvaro Rodríguez Recio.

Kolariću će to biti šesta europska utakmica ove sezone, a četvrta upravo u Ligi prvaka mladih. Posljednji europski susret vodio je početkom veljače, kada je Maccabi Haifa nakon izvođenja jedanaesteraca svladala Barcelonu u doigravanju za osminu finala. Uz te susrete, sudio je i jednu utakmicu kvalifikacija za Europa ligu te jednu u Konferencijskoj ligi.

Hrvatski sudac nedavno se našao u središtu pozornosti nakon vrlo burne utakmice četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa zmeđu Rijeke i Hajduka na Rujevici. Nakon susreta nezadovoljstvo suđenjem bilo je izraženo s obje strane, a njegov rad službeno je komentirao i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec.

U analizi suđenja Layec je naveo kako je Kolarić tijekom utakmice napravio pet ozbiljnih pogrešaka, pri čemu ga je u tri navrata ispravila VAR tehnologija. Uobičajena praksa u takvim situacijama jest da sudac neko vrijeme ne dobiva nove delegacije, što se i dogodilo jer Kolarić nije sudio u sljedećem kolu SHNL-a.

Layec je također istaknuo da je Rijeka oštećena jer Kolarić u dvije situacije nije pokazao crvene kartone igračima Hajduka Ronu Raciju i Ante Rebić. Osim toga, spomenuo je još tri sporne odluke u kojima je sudac prvotno pogriješio, ali je VAR naknadno promijenio odluku.

Riječ je o situaciji iz 4. minute kada je dosuđen kazneni udarac za Rijeku, koji je nakon pregleda snimke poništen i preinačen u simuliranje, zatim o jedanaestercu iz 53. minute koji u početku nije bio dosuđen, te o događaju iz 14. minute sudačke nadoknade kada je kazneni udarac za Rijeku dosuđen tek nakon VAR intervencije.