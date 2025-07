Klub bivšeg kapetana Hajduka ispao u treći rang, slijedi povratak u SHNL?

Nakon što je proteklu sezonu proveo na posudbi u Hellas Veroni, Domagoj Bradarić (24) službeno se vratio u redove Salernitane, kluba s kojim ima važeći ugovor

No, s obzirom na to da je Salernitana ispala u treći rang talijanskog nogometa – Serie C – teško je očekivati da će se bivši hrvatski reprezentativac ondje zadržati. Ugovor mu važi do ljeta 2026. godine i klubu je u interesu da prodajom bivšeg Vatrenog zaradi nešto novca.

Talijanski mediji nagađaju da bi Hellas Verona mogla ponovno obnoviti suradnju sa Bradarićem, s obzirom na to da se već dokazao u njihovom dresu. Istodobno, pojedini izvori spominju i mogućnost njegovog povratka u hrvatski klupski nogomet.

Spominju se Hajduk i Rijeka, na Poljudu na poziciji lijevog beka imaju Melnjaka, Hrgovića i Dialloa, tako da teško razmišljaju o njemu u Splitu, dok bi na Rujevici došao kao pojačanje u borbi za Ligu prvaka. Na toj poziciji za sada ostao tek Devetak te mladi Bodetić koji je prošle sezone iskustvo stjecao u redovima Orijenta.

Podsjetimo, Bradarić se u prvu momčad Hajduka probio 2018. godine, a godinu dana kasnije prodan je u francuski Lille za iznos od 6,5 milijuna eura – jedan od najunosnijih transfera u povijesti splitskog kluba. Lille ga je 2022. godine prodao Salernitani za pet milijuna eura.