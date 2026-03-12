Klasična situacija u Hrvatskoj: Vodeća momčad Prve NL bi u elitnom rangu domaće utakmice igrala u drugom gradu

Podijeli :

Foto: NK Rudeš

Nakon 21 odigranog kola Rudeš drži prvo mjesto u 1. NL te se nameće kao glavni kandidat za ulazak u SHNL.

Zagrebački klub trenutno ima četiri boda prednosti u odnosu na Sesvete i Cibaliju, pet bodova više od Dugopolja, dok Karlovac zaostaje šest bodova.

Rudeš je već ranije postigao dogovor s Velikom Goricom da u slučaju plasmana u najviši rang domaće utakmice igra na tamošnjem stadionu. Razlog je nedostatak odgovarajuće infrastrukture u Zagrebu, koji trenutno nema uvjete za treći SHNL klub uz Dinamo i Lokomotivu, osobito dok se planira gradnja novih stadiona.

Kako bi u budućnosti mogao igrati na svom stadionu, Rudeš bi morao osigurati dodatne infrastrukturne uvjete, prije svega postavljanje reflektora te izgradnju još oko tisuću sjedećih mjesta za gledatelje.