Kijevski Dinamo dolazi po stopera Rijeke, ali njemu se baš i ne ide – on bi u Maksimir

HNK Rijeka

Jedan od ključnih igrača u obrambenoj liniji Rijeke, ostat će na raspolaganju treneru Radomiru Đaloviću za početak europske sezone.

Stjepan Radeljić čini se, neće se dugo zadržati na Rujevici.

Htio ga je zagrebački Dinamo, ali ponuda iz Maksimira je bila daleko ispod one koju je očekivao Damir Mišković pa od tog posla nije bilo ništa. No, sad se u borbu za Radeljića uključio kijevski Dinamo.

Dinamo Kijev je navodno bio spreman ponuditi oko 2,7 milijuna eura za Radeljića, ali službena ponuda zasad nije stigla.

“Točno je da je Dinamo Kijev pokazao interes za Radeljića. Zvao me generalni menadžer toga kluba, no to je ostalo ‘na čekanju’ jer oni su prvo trebali prodati dva igrača kako bi išli u kupovinu”, poručio je sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar za Sportske novosti.

“Ima za Radeljića upita, no dođe li do transfera, odgovara nam da se to dogodi što kasnije.”

Skaut kijevskog Dinama trebao bi biti i na utakmici Rijeke i Ludogoreca na Rujevici. Iz krugova bliskih igraču tportal navodno doznaje pak kako bi Radeljić teško pristao na odlazak u Ukrajinu zbog ratne situacije, što je dodatna prepreka transferu. To je prije nekoliko dana potvrdio i njegov menadžer Tomislav Puljić.

“Nije točno da će Radeljić u Kijev. Neće. Stjepan Radeljić je čvrsto odlučio da će jedino u zagrebački Dinamo, ako će otići iz Rijeke. To je volja i stav igrača, zato moram demantirati navode kako će otići u Kijev, to nije istina. Hoće li se transfer dogoditi ovog ljeta ne znam. Ako se zagrebački Dinamo i Rijeka ne dogovore, to može biti sljedeće godine”, rekao je Puljić.

Radeljić ima ugovor s Rijekom do kraja ove sezone.

