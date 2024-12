Kek: ‘Rijeka je na vrhu gdje i pripada. Moj povratak u Hrvatsku? Zašto ne’

Podijeli :

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver Image

Izbornik Slovenije Matjaž Kek osvojio je naslov SHNL-a s Rijekom 2017. godine te stigao do dva naslova kupa i jednog superkupa u Hrvatskoj.

Kek je u razgovoru za HRT otkrio da prati hrvatsku reprezentaciju, ali i klubove.

“Usko sam povezan s hrvatskim nogometom i uvjeren sam da će Hrvatska ostati u vrhu svjetskog nogometa”, rekao je i komentirao nastup Vatrenih na ovogodišnjem Euru:

“Nitko ne može izbrisati drugo i treće mjesto na Svjetskom prvenstvu i finale Lige nacija. Dogodi se i takvo jedno natjecanje, međutim, Hrvatska se brzo posložila. Puno je tu novih, mladih igrača u reprezentaciji.”

Osvrnuo se i na trenutačno stanje u prvenstvu gdje “njegova” Rijeka drži vrh s jednakim brojem bodova kao Hajduk.

“Rijeka se nalazi tamo gdje i pripada. U svoj toj euforiji oko naslova prvaka između Dinama i Hajduka nije bilo pametno zaboraviti Rijeku koja je na svoj način igre došla do vrha, ali daleko je još do kraja prvenstva. Neka im to bude poticaj da idu do kraja. Rijeka zna kako ići do kraja, ali ima veliku konkurenciju u Dinamu i Hajduku“, kaže Kek te otkriva vidi li se opet u hrvatskom nogometu:

“Zašto ne? Dao sam nešto hrvatskom nogometu, ali vjerujte mi, još je više on dao meni”