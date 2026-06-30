Kek ‘poludio’ i nakon jednog poteza igrača izvadio iz igre nakon 15 minuta, Rijeka upisala novu pobjedu

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Rijeka je upisala novu pobjedu na pripremama, svladavši nakon Brava i momčad Brinje Grosuplje s uvjerljivih 3:0.

Početak utakmice obilježio je i trenutak koji najbolje oslikava visoke standarde i disciplinu u riječkim redovima. Gabriel Rukavina pokušao je na vlastitoj polovici atraktivno proći čuvara guranjem lopte kroz noge, što je trener Rijeke Matjaž Kek odmah kaznio – izvadio ga je iz igre već nakon 15 minuta i uveo Amera Gojaka.

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Bila je to nedvosmislena poruka cijeloj momčadi da se na rizične poteze, nepotrebno kompliciranje i narušavanje ritma na osjetljivim pozicijama neće gledati blagonaklono.

Nakon te opomene, Rijeka je potpuno zagospodarila terenom i rutinski privela utakmicu kraju. U strijelce su se upisali Jakov Puljić te raspoloženi Amer Gojak, koji je mrežu suparnika tresao dvaput.