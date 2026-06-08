Kek o povratku u Rijeku: ‘Prošli su me trnci’

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Ono o čemu se danima nagađalo, na Rujevici je jučer dobilo i službenu potvrdu: Matjaž Kek vratio se na klupu Rijeke.

Nakon osam godina otkako je napustio klupu Rijeke, na kojoj je ostvario povijesne rezultate, Kek se vratio na Rujevicu. Slovenski stručnjak danas je službeno predstavljen kao novi-stari trener.

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“Hvala Rijeci na povjerenju. Radujem se prvom treningu i utakmici. S Rijekom ne mogu pregovarati”, rekao je slovenski trener na početku pa emotivno opisao svoj povratak u klub:

“Kada sam dolazio, vidio sam ploču posvećenu Deanu Šćulcu i press-centar s imenom Orlanda Rivettija. Prošli su me trnci. Nekih ljudi više nema, život ide dalje. Stigla su nova vremena u nogometu, ali Rijeka je i poslije mene nastavila izbacivati reprezentativce, osvajati trofeje i imati atmosferu kojoj su se svi divili.”

Istaknuo je da letvica mora biti postavljena visoko.

“Sinergija s navijačima je, čini mi se, još jača, no na kraju je sve na nama koji ćemo biti na terenu”, rekao je i potvrdio tko će biti u njegovom stručnom stožeru:

“Što se tiče pomoćnika, Duje Čop će se samo preseliti u drugu kabinu, a iz Lokomotive nam se priključuje Mate Maleš.”

Novinare je zanimalo i koliko se promijenio u odnosu na svoj prethodni mandat na Rujevici, na što je uz osmijeh uzvratio:

“To je više pitanje za moju suprugu. Kose je manje, a sedam godina na klupi Slovenije ostavilo je traga. Možda sam postao mekši kad treba, ali i tvrđi kad treba. Sada je na meni i suradnicima da pokažemo kako smo zavrijedili voditi Rijeku. Želim pobjedu na svakom treningu i u svakoj utakmici.”

Novi šef struke osvrnuo se na klupsku viziju i plan rada za nadolazeće razdoblje.

“Rijeka ne mijenja svoj kurs, jer se ono što je dobro ne mijenja. Pokušat ću nastaviti putem prethodnika, zadržati dobre stvari i ispraviti loše”, poručio je i detaljno iznio raspored ljetnih aktivnosti:

“Prvi trening je 15. lipnja. Uvodni dio priprema odradit ćemo ovdje, a zatim idemo u Kranjsku Goru gdje ćemo odigrati tri pripremne utakmice. Mislim da imamo dovoljno vremena da se posložimo.”

Također, komentirao je i trenutačni ugled domaćeg klupskog nogometa:

“Uvijek će biti kritičara kojima ništa ne valja, ali sve veći broj gledatelja na stadionima najbolje govori o ligi.”

Zadovoljstvo njegovim dolaskom na klupu nije skrivao ni sportski direktor Darko Raić Sudar, koji je novom strategu poželio dobrodošlicu.

“Želio bih zahvaliti prošlom stručnom stožeru, a pozdraviti Matjaža, trofejnog trenera koji je u klubu ostavio dubok trag. Drago mi je što je pristao doći u Rijeku i pomoći nam u ostvarenju naših ciljeva. Neće biti lako, takav je nogomet”, podvukao je Raić Sudar.