Kek nakon poraza od Varaždina: ‘Odabrao sam pogrešne igrače, neki su me baš razočarali’

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Matjaž Kek nije nakon poraza Rijeke u Varaždinu pokušavao pronaći alibije u umoru ili gustom rasporedu. Trener riječkog sastava preuzeo je odgovornost za odabir početne postave i brojne rotacije, ali je istovremeno jasno dao do znanja da ga izvedba nekih igrača razočarala.

„Odabrao sam pogrešne igrače, napravio previše rotacija. Umor nije igrao nikakvu ulogu. Nakon ovakvog ulaska u utakmicu neki se igrači moraju zamisliti i zapitati, a moram se i ja zapitati zašto nisam odabrao neke druge“, rekao je Kek nakon susreta za MAX Sport.

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Rijeka je u Varaždinu ostavila vrlo blijed dojam, posebno u napadačkom dijelu, a Kek je priznao da je tijekom susreta stekao dojam kako njegova momčad jednostavno ne može postići pogodak.

„Toni Fruk nije sam Rijeka. Drugi igrači moraju se izboriti. Imao sam osjećaj da ne možemo tri dana dati gol. Čestitam Varaždinu, a nas već za četiri dana čeka nova utakmica.“

Riječki trener svjestan je da se momčad još uvijek uigrava i da nisu svi igrači odradili kompletne pripreme, no smatra da to ne može biti opravdanje za ono što je njegova momčad pokazala u Varaždinu.

„To ne bi smjelo imati veze s karakterom, željom, duelom i agresijom. Svaka utakmica je važna. Ne možemo igrati samo za Europu ili samo za HNL. Ako igrači žele biti na pravoj razini, onda moraju željeti i htjeti u svakoj utakmici.“

Kek nije želio javno prozivati pojedince imenom, već je poručio da će o njihovim nastupima razgovarati unutar momčadi. Ipak, jasno je dao do znanja da nije bio zadovoljan onime što je vidio.

„Neki igrači baš su me razočarali večeras. Žao mi je navijača koji su u ovolikom broju po ovakvom vremenu potegnuli do Varaždina. Nije ovo katastrofa, ali moramo nešto izvući iz ovoga i pokušati sve preokrenuti.“