Kek nakon pobjede: ‘Realizacija je bila slabija, ali da ne stvaramo šanse bi me boljela glava’

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka je u prvom kolu SuperSport HNL-a s 2:1 svladala Rudeš golovima Justusa Lasickasa i Daniela Adu-Adjeija dok je za Rudeš jedini golom zabio Stefan Vukić. Tako je Rijeka upisala već treću službenu pobjedu u novoj sezoni, a nakon prve prvenstvene pobjede svoje viđenje dao je njihov trener Matjaž Kek.

“Iza nas je još jedna zaslužena pobjeda, no u nogometu je tako, kada iz ovakvih šansi ne daš golove, zadnjih petnaestak minuta dođeš u situaciju da ti jedan gol može odlučiti gubitak bodova. No dobro, jedini cilj bila je pobjeda i ritam za neke igrače koji imaju još neke probleme. Da smo to zabili, mogli smo biti mirniji, sve ostalo ste vidjeli sami. Čestitam igračima, iza njih je naporan tjedan i ta velika promjena temperature, putovanje… Cilj je bio pobijediti, sada se u koliko, toliko mirnom okruženju možemo spremiti za Europu.

Puno je bilo promašenih šansi, opet je ta realizacija bila slabija? Što bi bilo da ne stvaramo toliko šansi, tek bi me onda boljela glava, ha, ha. Trebamo jednostavno više koncentracije, u toj zadnjoj trećini nedostaje mi više agresije. Slažemo se u hodu, minute dajemo i igračima koji su manje trenirali, kroz utakmice i treniramo. No možda ne bi bilo dobro da smo premirni, ovako smo napeti, no morat ćemo to popraviti.

Morat ćemo razvijati ono što je dobro i popravljati ono što nije dobro, a više mi je krivo zbog primljenog gola nego radi ičega. Mogli smo strašno puno izgubiti u ovakvoj utakmici, a malo dobiti, tako da su momci to dobro i mentalno odradili. Bit ćemo mi dobri, na nivou već u četvrtak”, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek.

Izjavu je dao i trener Rudeša Alen Peternac:

“Prvo poluvrijeme nismo ušli kako sam očekivao, pripremili smo se dobro za Rijeku, znali smo sve njihove kvalitete, rotacije i ulaske u prostor, taktički smo se dobro posložili i radili, ali nedostajalo je agresije. Kada nisi agresivan, onda ti Rijeka lako dolazi do šansi. Držali su nas u naših 30-ak metara od gola i nisam zadovoljan s tim prvim dijelom.

Kada smo u nastavku rotirali, kada smo se oslobodili i kada smo radili ono za što smo se pripremali, kada smo bili mirniji na lopti i agresivniji, onda smo bili pravi Rudeš koji tražim. Na tome ćemo raditi svaki dan, da izgledamo kao u nastavku ovog dvoboja. Nadam se da ćemo biti još bolji.”