Kek: Hrvatska treba autoritativno sudačko ime u europskom nogometu

Natasa Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Matjaž Kek govorio je o suđenju u hrvatskom nogometu o kojem se u posljednje vrijeme dosta često priča.

Posebno se to odnosilo na duge VAR provjere, kakve su se mogle vidjeti i u derbiju Dinama i Rijeke na Maksimiru.

“Promijenila se generacija sudaca otkako sam ja radio u SHNL-u. Puno njih više ne sudi ili su sada u VAR sobi, a dolaze neki novi suci za koje mislim da imaju perspektivu i kvalitetu da se razviju u dobre suce. Uvijek će biti polemike. Kod svih tih grešaka, neke greške stvarno je teško objasniti, ali na kraju krajeva, svugdje je tako”, rekao je Slovenac za Net.hr.

Spomenuo je i iskusnije hrvatske suce poput Igora Pajača i Duje Strukana, za koje smatra da imaju kvalitetu. No naglasio je da hrvatskom nogometu nedostaje jedno veliko sudačko ime koje bi imalo težinu u europskim okvirima.

Kao primjer naveo je Slovenca Slavka Vinčića.

“U Sloveniji imamo jednog stvarno super suca, Slavka Vinčića. Digao je puno prašine u europskoj utakmici između Bayerna i Reala, ali i dalje mislim da je jedan od tri najbolja europska suca. Hrvatskoj bi sigurno trebalo jedno autoritativno ime u europskom nogometu, što se suđenja tiče. Možda bi onda i drugima koji dolaze iza njega bilo puno lakše”, rekao je Kek.

