Kek: Boban nije pao s Marsa, a Vučević je jednim potezom poslao moćnu poruku

Slovenski stručnjak komentirao je zanimljiv ljetni prijelazni rok u HNL-u.

Prvo se Matjaž Kek dotaknuo Rijeke čiji je i bivši trener.

“Godinama unatrag nerijetko se govorilo da se ne radi dobro, da nema ambicija, ni smisla… A sad se zapravo vidi da klupski vlasnik i predsjednik Damir Mišković sve to radi iznimno dobro! Rijeka je uzela prošle sezone oba trofeja, momčad je to koja je bila dobro posložena i znala je iskoristiti ukazanu priliku. Jasan je smjer u kojem klub ide, poanta svega je osigurati financijsku stabilnost, koja donosi sigurnost i dobro ozračje u i oko kluba. Skautiranje igrača je jako dobro, to je skautiranje zapravo postalo i zaštitni znak Rijeke. Nije se, barem zasad, išlo u grublju rekonstrukciju momčadi, iako sam siguran da će tijekom ljeta otići još nekoliko igrača”, rekao je Kek za Sportske novosti.

Komentirao je i brojne promjene u Dinamu.

“Boban sigurno nije pao s Marsa. Napravio je jako, jako veliki rez, međutim kad je došao u klub, imao je samo dva smjera kojima je mogao krenuti. Ili još jednom reaktivirati postojeće resurse koje je imao u svlačionici ili napraviti ovo što je napravio. Odlučio se za ovu drugu soluciju i ta mi je odluka posve logična, u skladu s nogometnim zakonitostima. Uz velik broj igrača, došao je i novi trener, na kojem je sad da posloži momčad. Na ruku Kovačeviću ide spoznaja da nema pritiska europskih kvalifikacija u ljetnim mjesecima i to mu daje vremena za normalan rad na stvaranju igre i momčadi. A malo je koji trener u Dinamu imao takvu situaciju i to je svakako pozitivno. Konačni će sud, kao i uvijek, dati samo rezultat. Sad možemo svi biti pametni i sve znati, ali na kraju samo i isključivo rezultat potvrđuje ispravnost povučenih poteza.”

Dao je mišljenje i o Hajduku gdje je novi sportski direktor Goran Vučević.

“Ljudi koji su u Hajduku posljednjih godina bili na ključnim mjestima nisu uspjeli ostvariti željeno i normalno je da su se očekivale promjene. Vučević se dokazao svojim radom u nogometu, iskusan je, a i dolazak Gonzala Garcije na trenersku klupu Splićana dobar je potez. Garcia je pokazao da je dobar stručnjak, ali i Garcia i Kovačević u Dinamu moraju znati da je jedno biti trener Istre 1961 ili Slavena Belupa, a nešto posve drugo trener Hajduka ili Dinama. Dolazak vratara Ivušića u Split moćna je Vučevićeva poruka, a iznimno će važno biti kako će Hajduk startati u Europi. O tom bi rezultatu mogao ovisiti i nastavak sezone”, zaključio je Kek.