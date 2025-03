Karačić za SK o neizvjesnoj utrci za naslov: ‘Ako Hajduk dobije tu utakmicu imat će veliku, veliku šansu postati prvak’

Podijeli :

Poznati hrvatski nogometni trener Branko Karačić od ponedjeljka više nije na klupi nogometaša Posušja. Šezdeset i četverogodišnji Slavonac rastao se s tim BiH Premijer ligašem, i nakon samo 3 mjeseca provedenih u Hercegovini ovaj negdašnji sjajni igrač opet je na burzi.

Nazvali smo ga da nam prokomentira i analizira uzbudljiva događanja u SHNL-u, ali naravno posljednji angažman u Posušju bila je neizbježna tema.

“Ponudio sam svoju ostavku, tamo je dosta problema. Treba možda nekakva promjena, da ih netko prodrma… Iskreno, nisam vidio način na koji mogu nešto više napraviti po tom pitanju. Trebalo je napraviti ranije neke poteze po pitanju igračkog kadra, tamošnja liga je prilično specifična… U svakom slučaju dosta problema, i odlučio sam se na odlazak. Ljudima iz kluba hvala i želim im naravno puno sreće”, kratko je o toj upravo svršenoj posuškoj priči kazao Karačić.

Prebacili smo se potom na domaći teren, Karačić koji je u trenerskoj karijeri prošao svega, itekako je verziran govoriti o aktualnom trenutku domaće lige. Na meniju je prvo borba za titulu.

“Borba za titulu u HNL-u je sve zanimljivija, Rijeka i Hajduk su se malo odvojili ali ne treba iz te utrke nikako otpisivati Dinamo. Ali, Zagrepčanima je najteže jer hvataju dva suparnika. Mislim da Hajduk ima realne šanse biti na kraju prvi, i nakon više od 20 godina vratiti titulu na Poljud. Premda, Splićani ne igraju dobro, nisu uvjerljivi ali imaju rezultat i tu na kraju završava cijela priča. S druge strane Rijeka je veliki dio sezone kvalitetna, energična ali u zadnja dva kola su mi izgledali kao da im je nedostajalo energije, svježine koja ih je krasila u ovoj sezoni. Nije im se smio desiti ovaj negativan rezultat protiv Šibenika, moglo bi ih to dosta koštati u borbi za naslov. Bez obzira na to što ima još dosta kola, i da igraju sljedeći derbi s Hajdukom kod kuće. I na kraju Dinamo, ima najbolji i najširi kadar ali igre i rezultati ove sezone pokazuju da se u Maksimiru događaju neke loše stvari. Njihove šanse nisu izgubljene ali kao što sam rekao teško je hvatati dva kluba.”

Činjenica je da Hajduk i Dinamo ne pružaju dojmljive partije ove sezone, Rijeka je malo počela kašljucati, može li na kraju prva biti momčad koja neće dizati formu i kvalitetu igre?

“Slažem se da se za jednog prvaka očekuje da igra bolje, ali puno je čimbenika u igri. Spomenuo sam Rijeku koja je izgledala najbolje do sada, ali polako gubi energiju koja ih je krasila u proteklom razdoblju. Dinamo s najboljim kadrom ne pruža ni približno igre adekvatne svojoj kvaliteti, od igara u Ligi Prvaka se puno muči ali i traži u HNL-u, Dinamo je jako čudan ove sezone. Međutim, ne treba ih otpisivati, posebice sada kada su im se vratili svi ozlijeđeni igrači u kadar. Trener Cannavaro nema puno vremena da to posloži… Ali i za Hajduk vrijedi slično što se izvedbe tiče. Svaki ljubitelj Bijelih bi želio da uz prvo mjesto i titulu momčad igra lijepo atraktivno. Ali, vjerujem da nitko od pristaša Hajduka ne bi imao protiv da ostane ovakva igra, i da na kraju momčad bude prva. Liga nam je neizvjesna, ali kvaliteta je u padu što je za gledatelje zanimljivije jer imamo više klubova u toj borbi za naslov. U proteklom razdoblju od 20 godina Dinamo je dominirao, ali ove sezone je slab i ne bi bilo iznenađenje da ne bude prvak.”

Kome daje veću prednost u derbiju na Rujevici između Rijeke i Hajduka?

“Teško je prognozirati ali sam siguran da će biti uzbudljivo, kako na terenu, tako i na tribinama. Iako će Torcida ovaj put biti u manjini na Rujevici u odnosu prema Armadi. Rijeka će tu biti pod jednim pritiskom, Hajduk nešto manje i tu mu dajem prednost. Ako Hajduk dobije tu utakmicu imat će veliku, veliku šansu postati prvak. Rijeka će morati malo više riskirati, ali neće opet igrati bezglavo, juriti pobjedu pod svaku cijenu jer i remi ih zadržava u borbi za naslov. Očekujem da će im se u sljedećim kolima i Dinamo još više približiti, puhati za vrat, igraju još svi međusobno i bit će tu itekako vatre do kraja…”

Kako gleda na poplavu stranih trenera u HNL-u, i koliki će biti utjecaj Gattusa, Đalovića i Cannavara na konačan rezultat?

“Veliki, rekao bih ključan utjecaj je u rukama trenera. Ali, i organizacija kluba je naravno bitna. Dinamo je tu godinama bio bez premca, ali treba reći da i predsjednik Rijeke Mišković radi jako dobre stvari u svom klubu, da se Rijeka digla na svim poljima. Mislim da se bez razloga podcjenjuju domaći treneri, uostalom Gattuso u Splitu nije uspio napraviti prepoznatljivu igru, Bijeli ne umiru u ljepoti, posebno u napadu. Obrana je forte, a naprijed što se dogodi. Gattuso je donio u Split onaj čvrsti, pragmatični talijanski nogomet koji mu za sada donosi rezultat. Cannavaro je kratko tu, ne poznaje dobro ligu, ovdašnje okolnosti, suparnike… Pitanje je koliko će uprava Dinama imati vremena čekati Cannavara i da opravda brzo ono za što je i doveden u klub. Po tom pitanju je Rijeka u prednosti jer Đalović je tu najdulje, i kao igrač, i sada kao trener, prvo kao pomoćnik, sada kao glavni nekoliko godina. Najbolje poznaje okolnosti u ligi. Ali još jednom ponavljam da se hrvatski treneri ne smiju podcjenjivati. Dovodimo istina velika imena, ali to ne znači unaprijed da će oni donijeti kvalitetu igre i rezultat.”

Osim na vrhu jako je uzbudljivo i na dnu, borba za ostanak se svela na boj Gorice i Šibenika. Turopoljci su pobjegli na +5 bodova, ali Karačić ne otpisuje izglede svog bivšeg kluba s kojim je napravio najbolji rezultat u povijesti prije 15 godina (4.mjesto u ligi, finale Kupa, izlazak u Europu).

“Šibenik je ovim bodom u Rijeci sigurno dobio na samopouzdanju, ugodno su me iznenadili igrom, čvrstinom, nisu dozvolili Rijeci puno šansi, i pokazali su da se nisu predali. I ne trebaju. Sada im stiže Istra 1961 doma, i ako dobiju evo ih opet tu… Gorica ima tu bodovnu prednost koja nije mala, ali ako Šibenik pobjedi Puljane sve se to može zakomplicirati. Šibenik prije svega mora vratiti onaj svoj karakter, posebice na Šubićevcu gdje su oduvijek bili gazde. Tako da držim kako će i borba za ostanak biti neizvjesna do samog kraja što je svakako dobro za našu ligu”, zaključio je Karačić.