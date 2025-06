Karačić za SK: Nadam se da Hajduk neće imati turbulencije prije Velike Gospe

Podijeli :

Noufal Ibrahim via Guliver

Rijeka, Hajduk i Varaždin saznali su svoje prve suparnike u novoj europskoj sezoni. Po imenima, čini se da su sva tri naša predstavnika odlično prošla te da imaju izglede za prolaz u sljedeću fazu natjecanja. Ono što jako veseli je da već imamo jednog našeg predstavnika, a to je Dinamo koji se izravno plasirao u grupnu fazu Europske lige.

Branko Karačić je u razgovoru za Sport Klub prokomentirao ishod ždrijeba drugog pretkola Lige prvaka i Konferencijske lige te se dotaknuo Rijeke, Hajduka i Varaždina.

Za početak, Rijeka u Ligi prvaka ide na pobjednika sraza Ludogorec – Dinamo Minsk. Kako ste vidjeli ždrijeb za aktualnog prvaka Hrvatske?

“Rijeka je izvukla ne baš tako atraktivne suparnike. Po meni, mislim da će Ludogorec riješiti Dinamo Minsk u svoju korist. To je nezgodna momčad, koja je bila prvak Bugarske u 13 ili 14 navrata. Znamo da je igrao sa Dinamom te da je Vida donio radost i veliko zadovoljstvo igračima i navijačima Dinama te hrvatskom nogometu. Očekuje se izjednačena utakmica sa vjerom da će Rijeka dosegnuti pravu formu, koja je vrlo problematična za sve klubove s obzirom da prerano počinju pripreme i da se prerano traži top-forma. Svi žele proći prvo, drugo i treće pretkolo da bi na neki način dobili veliko zadovoljstvo sa igranjem barem u Europskoj ligi. Ako Rijeka zadrži energiju, glad i želju kao na kraju prvenstva, vjerujem da ponovno može obradovati svoje navijače te ljubitelje hrvatskog nogometa.”

POVEZANO Rijeka doznala protivnika u borbi za Ligu prvaka! Hajduk ide na Ziru, a Varaždin na Portugalce u KL!

Ako Rijeka prođe, minimalno će osigurati grupnu fazu Konferencijske lige. Mogla bi se tamo naći nakon pet godina i nastupanja u Europskoj ligi.

“Sigurno da želi ostvariti prolaz i da joj je to cilj, a to je pokušati proći u Ligi prvaka te pretpostavljam da će to biti Ludogorec. To će biti dobra stvar ne samo za Rijeku, nego za hrvatski nogomet. Naš koeficijent raste i time dolaze lakši suparnici za iduću sezonu.”

Uz Dinamo, koji je izravno u Europskoj ligi imali bi barem dva predstavnika (zadnji put to je bilo prije pet godina, a tada Rijeka i Dinamo bili su u Europskoj ligi).

“Nadovezao bih se na našu reprezentaciju i hrvatski nogomet. Poznato je da u zadnjih sedam ili osam godina hrvatski nogomet i naša reprezentacija rade nevjerojatno dobre stvari. Tu su naši klubovi i to nam daje za pravo da se možemo nadati kako ćemo ponoviti sve ove uspjehe, koje su ostvarili uz reprezentaciju.”

Hajduk je dobio Ziru u Konferencijskoj ligi. Na papiru to je lakši suparnik, ali Hajduk je prije ispadao od puno lakših i doživljavao teške blamaže. Zira sigurno nije za otpisivanje.

“Sigurno da je velika kvaliteta na našoj strani što se Azerbajdžana i nas tiče. Poznato je da je u zadnjih desetak godina Hajduk razočarao ljubitelje nogometa sa svojim igrama i rezultatima. Ne samo svoje navijače, nego nas općenito. Očekuje nas jedan ozbiljan suparnik i bilo bi bitno da se ekipa posloži što prije te da novi trener Garcia ima igrački kadar s kojim će startati u Europi. Mislim da je težak period pred Hajdukom bez obzira što je Garcia izvanredan trener i daleko najbolji strani trener, koji je radio u hrvatskom nogometu. Veliki izazov za njega, ali nije isto trenirati Istru i Hajduk. Zira je nezgodna, ali nadam se da Hajduk neće podcijeniti. Zadnjih godina mnogi klubovi radili su neugodnosti i probleme Hajduku, ali nadam se da Hajduk neće imati turbulencije prije Velike Gospe.”

Varaždin je izvukao Santa Claru također u Konferencijskoj ligi, ali poslije dugo vremena našao se u Europi (nije ga bilo skoro 15 godina). Nije renomirano te veliko ime, ali to je momčad koja je radila probleme Benfici i Portu. Osim toga, nogomet u Portugalu je jako brz i dinamičan te je na neki način sličan onome u Španjolskoj.

“Vrlo nezgodan suparnik za Varaždin. Santa Clara radila je probleme Benfici, Portu i Sportingu. Portugalski nogomet je tehnički brz i dotjeran u odnosu na nas jer smo na neki način malo sporiji, iako tehnički kvalitetni kao oni. Međutim, oni rade u većoj brzini nego što mi radimo i sigurno da je Santa Clara nezgodna jer je to daleko putovanje. Šafarić ima dobru momčad i ove godine Varaždin je jako dobro igrao na iznenađenje mnogih. Iskoristio je slabosti drugih suparnika i izborio Europu u kojoj nije dugo bio. Poznato je da Varaždin uvijek želi igrati atraktivan i napadački nogomet te očekujem spektakl. Bit će iznenađenje ako prođe i svi se nadamo tome.”

Po vama, hoće li ovo ljeto biti uspješno što se naših klubova u Europi tiče?

“Ako Rijeka uđe u Europsku ili Konferencijsku ligu, to je veliki uspjeh jer je poznato da je Dinamo već ušao u Europsku ligu. Hajduk i Varaždin neka budu ugodno iznenađenje nakon dugo vremena.”