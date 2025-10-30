Karačić za SK: Hajduk je previše rotirao, ali na kraju sretno prošao! Garcia je daleko najbolji stranac u HNL-u

Podijeli :

HNK Hajduk Split

O prolazu Slaven Belupa i Hajduka u Kupu, njihovom međusobnom prvenstvenom srazu te osvrtu na Goricu i Lokomotivu je za Sport Klub govorio Branko Karačić.

Hajduk teže od očekivanog prošao u četvrtfinale Kupa, a Cibalia je junački pala na svom terenu. Kako ste vidjeli pobjedu i prolaz splitskog sastava?

“Rekao bih da je Hajduk previše rotirao sa startnom postavom. To se pokazalo u prvom poluvremenu u kojem nije bilo ništa posebno i što je primjereno za vodeći sastav HNL-a. Cibalia se dobro postavila, a pogotovo obrambeno. Međutim, bila je vrlo opasna i došla u dvije-tri situacije. Šteta da je gol Pervana poništen, iako je bilo opravdano. Produžeci su dali i dizali samopouzdanje Vinkovčanima, a Splićani su sve više bili u nervozi. Penali su iskustvo, a Hajduk je sretno i zasluženo prošao dalje u Kupu.”

Nastavio je pozitivan niz pobjeda (ovo je bila šesta uzastopna) i odlično najavio gostovanje kod Slaven Belupa u prvenstvu.

“Mislim da Hajduku odgovara vrlo loš ulazak Dinama u prvenstvo. Ova situacija daje mu veliko samopouzdanje. Po meni, Garcia je daleko najbolji stranac koji je radio u hrvatskom nogometu. Ima svoj cilj i svoju viziju te polako dolazi na svoje. Mislim da Hajduk dobro djeluje bez obzira na neugodno gostovanje u Koprivnici jer je tamo uvijek bilo teško i što je Slaven Belupo slavio u Varaždinu. Bit će neizvjesno, ali Hajduk ima prednost.”

S druge strane, Slaven Belupo zna biti neugodan na svom stadionu.

“Da, neugodan je. U ovom prvenstvu nije pokazao poštovanje prema velikanima, ali vjerujem u situaciju koja se otvorila Hajduku. Bez obzira na brojne propuštene šanse, mislim da je neće ispustiti i da će Hajduk doći do bodova.”

Također je uhvatio dobru formu kao Hajduk, odnosno ima četiri zaredom bez poraza (tri pobjede i jedan remi).

“Nije sporno da Slaven Belupo dobro djeluje nakon slabog ulaska u prvenstvo. Nije lako držati formu na visokoj razini i imao je lagani pad na startu, ali pruža dobre igre, sigurnost te stabilnost.”

Vaš komentar na pobjedu Slavena protiv BSK-a?

“Vidjela se razlika između te dvije momčadi. Slaven je rutinski riješio utakmicu i prošao dalje.”

Kako vam se čini Gregurina, koji prvi put vodi klub iz Koprivnice (nekada bio igrač)?

“Apsolutno je zaslužio šansu, koju je trenutačno opravdao. Slaven Belupo je stabilan klub u HNL-u i na neki način nema šokova ako trener ima slabe rezultate, odnosno nije sklon tome da brzo mijenja trenera. To je kvaliteta i želim mu sreću da nastavi ovako kao do sada.”

Osim Slaven Belupa i Hajduka, prolaz dalje osigurali su Gorica i Lokomotiva koji su dobili Rudeš odnosno varaždinski Varteks.

“Očekivane pobjede, ali Gorica je previsoko slavila jer je Rudeš u Prvoj nogometnoj ligi pokazao dobre igre i ostvario dobre rezultate u zadnje vrijeme. Iznenadio me visoki poraz Rudeša, a razlika između momčadi u HNL-u i Prvoj NL bila je također vidljiva u ovoj utakmici. Što se Lokomotive i Varteksa tiče, Lokomotiva se morala vaditi nakon poraza od Istre te rutinski dobila ambiciozni Varteks.”