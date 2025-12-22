Kapetani izabrali Fruka za najboljeg igrača HNL-a: ‘Nemojte se bojati pogriješiti!’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Veznjak Rijeke najbolji je igrač HNL-a prema izboru svih kapetana klubova.

Pobjednici tradicionalnog izbora tportala ‘Kapetani biraju’ ovog su ponedjeljka proglašeni u Opatiji. Toni Fruk izabran je za najboljeg igrača HNL-a u izboru svih kapetana klubova iz HNL klubova. Za najbolju igračicu izabrana je Jasna Đoković iz ŽNK Agram.

“Fantastična godina za mene, čast mi je biti u društvu ovih velikih igrača koji su osvojili ovu nagradu. Da budem iskren, u petom mjesecu sam mislio da nema dalje, ali onda je došla reprezentacija i debi, zatim pogodak, sada evo i europsko proljeće s Rijekom… Da sam htio, ni sam nisam mogao ovako lijepu priču napisati. Kod osvajanja naslova prvaka sam imao najviše emocija, svi znamo koliko je Dinamo dominantan, pred kraj smo se ‘tresli’ jer znamo koliko je teško prvi stići do cilja, ali sretan sam kako se sve završilo. Mladim igračima poručujem da vjeruju u sebe i da se ne boje pogriješiti jer je pogreška najbolji pokazatelj realnosti. Zahvaljujem se prijateljima i obitelji, oni znaju da nisam ovu nagradu osvojio ove sezone, već kroz sve one ranije godine prepune odricanja i mukotrpnog rada”, poručio je Fruk na dodjeli nagrade.

Jasna Đoković, reprezentativka Crne Gore i članica ŽNK Agram poručila je:

“Je li mi Novak u rodu? Nažalost nije, voljela bih da je. Iz Crne Gore sam stigla po nagardu. Najbolji trenutak je osvajanje prvenstva, a da mogu, ja bih svoj glas dala suigračici Ani Dujmović koja je obilježila sezonu sjajnim golovima i asistencijama. Zahvalila bih se klubu, suigračicama i obitelji koja je došla sa mnom u Opatiju kako bi mi pružili podršku kao i tijekom cijele karijere.”

Konačan poredak:

1. Toni Fruk (Rijeka) 96 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 64

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 40

4. Josip Mišić (Dinamo) 20

5. Sandro Kulenović (Dinamo) 10

Stjepan Lončar (Istra 1961) 10

Marko Malenica (Osijek) 10

Stjepan Radeljić (Rijeka) 10

9. Filip Krovinović (Hajduk) 8

Rokas Pukštas (Hajduk) 8

11. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6

Ante Majstorović (Rijeka) 6

Adrion Pajaziti (Hajduk) 6

14. Arber Hoxha (Dinamo) 4

15. Nail Omerović (Osijek) 2